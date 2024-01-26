Ракети зможуть бити далі й точніше: у РФ заявили про нову систему лазерного наведення

Інженери провели тести і дійшли висновку, що пристрій розрахує траєкторію польоту одразу двох ракет у такий спосіб, щоб вони якнайкраще летіли до однієї цілі.

Раменський приладобудівний завод (РФ) отримав патент на прилад прямого лазерного наведення для керованих ракет. Концепт пристрою вже пройшов випробування, передає ТАСС.

Розробники заявили, що під час тестів стало зрозуміло, що пристрій збільшує дальність застосування снарядів, підвищує енергоефективність, скорочує вагу оптико-електронної прицільної системи і покращує якість роботи загалом. Вони також зазначили, що їхній апарат слід відносити до "оптичних систем наведення керованих ракет на ціль за лазерним променем".

У патенті сказано, що новинка відрізняється від аналогічних приладів. Її конструкція передбачає використання не безперервного лазера або лазера растра, що формує інформаційне поле, а малопотужного імпульсно-періодичного випромінювача. Пристрій також оснащений блоком формування послідовності імпульсів випромінювання і високошвидкісною системою наведення лазерного випромінювання. Прилад дає змогу розрахувати траєкторію ракети так, щоб вона якомога точніше влучила по цілі. Для цього застосовується система обробки зображень і формування напрямків на ракету і на ціль.

ТАСС уточнює, що, зі слів інженерів, якою б не була дальність, удар ракети буде максимально точним. Також підкреслюється, що система лазерного наведення здатна розраховувати траєкторії відразу для двох ракет одного виду або двох ракет різних видів. Досягається це завдяки швидкому перемиканню високошвидкісної системи наведення.

Раніше ми повідомляли про те, що військовий розповів, чи може лазерна зброя перемогти Росію. Фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов вважає, що лазерні гармати не зможуть працювати в погану погоду, а за складністю виробництва порівняв їх з ядерними бомбами.