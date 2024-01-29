Програміст створив віртуальний комп'ютер за допомогою Excel: є чип, ОЗП та екран (відео)

Розробник використовував формули Excel, щоб написати мову програмування Excel-ASM16, а потім уже взявся за створення ПК.

Блогер показав процес створення віртуального комп'ютера з 16-бітовим чипом, використовуючи програму Excel для програмування. Процес розробки він зняв на відео і виклав його у свій YouTube-канал під назвою Inkbox.

За допомогою формул, узятих з Excel, блогер написав мову програмування Excel-ASM16, а вже на її основі він створив код для запуску процесора. Варто зазначити, що його тактова частота становить 3 Гц — цього цілком вистачає для запуску різних програм.

Як ви вже здогадалися, архітектура віртуального напівпровідника 16-бітна. Об'єм оперативної пам'яті становить скромні 128 Кб. Пристрій має можливість демонструвати зображення. Для цього його оснастили віртуальним екраном з роздільною здатністю 128x128 пікселів і можливістю відображати 16 кольорів. Розробник зазначив, що не користувався скриптами на кшталт Visual Basic або будь-якими аналогічними.

Що стосується мови програмування Excel-ASM16, то вона підтримує змінні, мітки і роботу з двійковими файлами. До неї додаються 23 інструкції. Чип працюватиме найефективніше, якщо спершу написати софт для нього за допомогою Excel-ASM16. Усі дані, щодо віртуального процесора і мови Excel-ASM16, блогер виклав на GitHub.

"Я розробив власний 16-бітний комп'ютер у Microsoft Excel, не використовуючи Visual Basic, плагіни або будь-що інше, крім звичайного Excel. Усі записи про систему зроблені в електронній таблиці. Система засновано на спеціальній архітектурі набору інструкцій, яка має загалом 23 інструкції мнемоніки та 26 кодів операцій. Конструкція процесора складається з блоку вибірки, блоку управління, арифметико-логічного блоку, файлу регістрів, блоку ПК, декількох мультиплексорів, блоку управління пам'яттю, таблиці ОЗП об'ємом 128 КБ і 16-кольорового дисплея 128x128", — написав блогер-програміст.

Раніше ми повідомляли про те, що смартфони отримають найпотужніший чип і їхня продуктивність зросте в рази. Процесор Blackhawk легко забезпечить функціонування ШІ-додатків для смартфонів, через що вони стануть ще "розумнішими".