Чипи, квантові машини та андроїди: Китай придумав, як випередити США у 100 технологіях

Пекін відреагував на спроби США заблокувати доступ до своїх хмарних сервісів. Тепер Піднебесна готова агресивно боротися за звання найбільш високотехнологічної країни світу.

Китайська влада поставила за мету домогтися прориву в низці високотехнологічних галузей, включно з графічними процесорами (GPU), квантовими обчисленнями, роботами-андроїдами та інтерфейсами "мозок-комп'ютер", передає SCMP. Пекін намагається таким чином посісти провідне місце серед високотехнологічних країн і протиставити свої рішення західним.

У документі, опублікованому Міністерством промисловості та інформаційних технологій КНР, Міністерством науки і технологій КНР, Китайською академією наук, зазначено про необхідність здійснення чергового кроку на шляху до науково-технічної революції в найкоротший термін, тому що США докладають нових зусиль з метою заблокувати доступ Китаю до ключових технологій.

США посилюють технологічний тиск на КНР. Так, унаслідок жовтневого оновлення Вашингтоном обмежень на експорт передових чипів, Nvidia не може продавати в країну свої новітні графічні процесори, зокрема деякі, спеціально створені для Китаю згідно з попередніми правилами. Також США мають намір вимагати від постачальників хмарних послуг на кшталт Amazon Web Services, Google і Microsoft розкриття інформації про іноземних клієнтів (зокрема їхні IP-адреси), перевірки їх на "благонадійність", явно намагаючись націлитися саме на китайські компанії.

Китайський уряд своєю чергою намагається зосередити ресурси в певних галузях, щоб досягти суттєвих зрушень у їхньому розвитку. Зокрема Пекін турбує доступ до графічних процесорів, які можуть допомогти в навчанні великих мовних моделей (ВММ), роботів, ШІ-моделей для найрізноманітніших застосувань — від виробничих до побутових.

У фокусі також і інтерфейси "мозок-комп'ютер", які можуть застосовуватися в медичних цілях, автономному водінні та додатках віртуальної реальності. Що стосується галузей, то країна зосередиться на виробничих та інформаційних технологіях, розробці нових матеріалів, енергетиці, космічних програмах та охороні здоров'я. Щоб здійснити ці плани, КНР потрібно буде знизити залежність від західних напівпровідників і виробляти щонайменше 70% чипів (до 2025 року) самостійно.

Документ ставить за мету домогтися прориву щонайменше у 100 основних передових технологіях до 2025 року і стати світовим лідером у певних галузях до 2027 року, хоча й не встановлює критеріїв оцінки прогресу.

Раніше ми писали про те, що ШІ-рішення Китаю стануть набагато дурнішими через нові санкції США. У надії захистити свою технологічну перевагу і нацбезпеку, США хочуть перекрити китайським розробникам доступ до своїх хмарних сервісів.