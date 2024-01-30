Кораблі стануть небезпечнішими, коли отримають електромагнітну та лазерну зброю: що знищать

За задумом військових, потужні енергетичні гармати зможуть протидіяти дронам і крилатим ракетам противника, а також поліпшать роботу навігаційних систем.

Військово-морські сили США потребують нових технологій електромагнітної війни та лазерної зброї для захисту кораблів. У зв'язку з цим стартують нові розробки, пише Military aerospace.

Дослідники ВМС США мають намір разом із компаніями, що працюють у сфері ВПК, створити рішення для ведення електромагнітної війни. Зокрема, вони зацікавлені в системах лазерної зброї і в електрооптичних датчиках для захисту кораблів ВМС від потужних мікрохвиль, лазерів, ракет і безпілотних літаків противника.

Днями представники Військово-морської дослідницької лабораторії (NRL) у Вашингтоні опублікували попередній запит (N0017324RGA01) на проєкт розроблення, застосування та випробування потужних електромагнітних систем для досліджень у сфері технологій протидії. Проєкт передбачає розробку прототипів, які стануть "прообразами" систем для впровадження в уже наявні корабельні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Останні використовують широкий електромагнітний спектр, починаючи від радіочастот (РЧ), міліметрових хвиль та інфрачервоних променів.

Військові зацікавлені у створенні технологій для майбутньої мікрохвильової та лазерної зброї спрямованої енергії, а також систем електростатичного розряду (ESD) для боротьби з невеликими безпілотними катерами і БПЛА. Також потенційно ці технології можна застосувати для виведення безпілотників з ладу без подальшого їхнього знищення, засліплення датчиків тощо. Крім того, нові пристрої повинні будуть захищати військово-морські системи і цивільну інфраструктуру від засобів РЕБ противника.

Дослідження проводитимуться в галузі надкоротких імпульсів (USP) і високих енергій (HE); а також у сфері радіочастотних, міліметрових, електрооптичних та інфрачервоних технологій протидії ворожим ракетам, саморобним вибуховим пристроям, дронам.

Раніше ми писали про те, що військовий розповів, чи може лазерна зброя перемогти Росію. Фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов вважає, що лазерні гармати не зможуть працювати в погану погоду, а за складністю виробництва порівняв їх з ядерними бомбами.