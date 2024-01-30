Таємничий смартфон з подвійним екраном та надпотужним чипом буде на 46% швидшим за інші

Топові смартфони нового покоління на операційній системі Android можуть з’явитися у жовтні – потужний процесор Snapdragon 8 Gen 4 вийде раніше.

Флагманські телефони з новим процесором Snapdragon 8 Gen 4, на 46% швидшими за попередників, вийдуть приблизно у жовтні. Новий чіп зрівняється за продуктивністю з iPhone 15 Pro, про це повідомив відомий та надійний інсайдер Digital Chat Station.

За даними джерела, неназваний флагман на базі Snapdragon 8 Gen 4 матиме подвійний вигнутий екран. Завдяки продуктивності ядер Oryon, над якими Qualcomm, працювала кілька років, процесор конкуруватиме з M3 від Apple і буде на 46% швидшим, ніж Snapdragon 8 Gen 3 у робочих навантаженнях.

Головний процесор року для смартфонів з Android, Snapdragon 8 Gen 4 від Qualcomm вийде у вересні – на місяць раніше, ніж його попередник торік. Відповідно, раніше, ніж минулого сезону, можуть з'явитися й флагмани Samsung, Xiaomi та інших виробників. Можливо, саме про моделі від цих брендів йде мова.

Сайт Wccftech повідомляє, тактова частота Snapdragon 8 Gen 4 випробовувалася на рівні 4,00 ГГц. Хоча подробиці про енергоспоживання чипа не розголошуються, це все одно важливе досягнення для мобільного процесора. Крім того, оскільки Snapdragon 8 Gen 4 більше не буде покладатися на ядра ARM, кілька виробників смартфонів, включаючи Samsung, ймовірно, будуть тісно співпрацювати з Qualcomm, щоб забезпечити тонкий баланс між продуктивністю та енергоефективністю нового чипа.

Невдовзі після презентації торішнього флагманського чипа Qualcomm Xiaomi першою анонсувала нову серію смартфонів – можливо, новий телефон виготовить саме цей бренд. Один із керівників Qualcomm раніше заявляв, що Snapdragon 8 Gen 4 буде дорожчим за свого попередника, а це означає, що деякі компанії можуть пропустити цьогорічне оновлення або перейти на Dimensity 9400, щоб зберегти прибуток.

Також у цьому році має з’явитися Apple’s A18 Pro – новий процесор для iPhone, який, за даними Wccftech, "не дотягуватиме" до Snapdragon 8 Gen 4 за багатопотчоною продуктивністю.

Але нових флагманів на Snapdragon 8 Gen 4 потрібно чекати ще більш ніж пів року. Тому, хто хоче потужний смартфон вже зараз, Фокус пропонує дізнатися про найкращі смартфони 2024 року.