Учені створили перший у світі квантовий гаджет QiB0: на що він здатний і навіщо потрібен

Виробляти квантові пристрої дуже важко, але шведські вчені зробили їх доступними, налагодивши виробництво.

Компанія ConScience AB з Гетеборга (Швеція) запускає квантовий пристрій Qubit-in-a-box (QiB0), який можна використовувати для демонстрації простих квантових процесів, як-от декогеренція і дефазування, а також для калібрування та перевірки продуктивності тестових установок квантових обчислень, передає Тhe quantum insider.

QiB0 це перший комерційний квантовий пристрій, повністю розроблений і вироблений у Швеції. Компанія має розробки інших складних квантових пристроїв, випуск яких очікується протягом 2024 року і пізніше. ConScience також надає послуги з виготовлення індивідуальних квантових процесорів.

Квантові комп'ютери — це тип обчислювальної технології, яка використовує принципи квантової механіки для виконання певних типів обчислень. Вони працюють набагато швидше, ніж класичні комп'ютери. Вчені вважають, що ці машини здатні здійснити революцію в різних галузях науки і техніки завдяки своїм унікальним властивостям, включно з квантовим паралелізмом і заплутаністю, які можуть призвести до створення потужнішого криптографічного захисту даних, фінансового моделювання, а також до відкриття ліків і розробки кліматичних моделей.

Останні роки компанія ConScience AB присвятила розробці методів виробництва квантових обчислювальних пристроїв досить високої якості та відтворюваних характеристик для використання клієнтами.

"Виробництво квантових пристроїв дуже складне, і ми доклали всіх зусиль, щоб виконати суворі вимоги до продуктивності. Сьогодні наша важка робота окупається, і тепер ми можемо вивести на ринок наш власний функціональний пристрій Qubit", — прокоментував Йоахім Фріче, генеральний директор ConScience.

Як ішлося вище, квантовий гаджет потрібен для дефазування і декогеренції. Дефазування виникає тоді, коли квантова система приходить у норму після так званого "збурення". Під час декогеренції порушується когерентність квантовомеханічної системи за умови, що вона контактує з навколишнім середовищем. Когерентність — скорельованість коливальних або хвильових процесів у часі, що виявляється під час їхнього складання. Коливання когерентні, якщо різниця їхніх фаз постійна в часі, і під час складання коливань виходить коливання тієї самої частоти.

Раніше ми повідомляли про те, що найпотужніший квантовий комп'ютер у світі працюватиме в "хмарі". Квантовий комп'ютер Advantage 2 у 20 разів кращий за попередника, тому що змушує квантові біти "хвилюватися" і "заспокоюватися".