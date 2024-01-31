Загроза для РФ і Китаю: нові надводні дрони перехоплюватимуть кораблі у відкритому морі

Згідно з технічними характеристиками, запитуваними Пентагоном, безпілотники нового типу повинні будуть долати до 1852 км з корисним навантаженням вагою 453 кг.

Пентагон шукає підрядників для виробництва невеликих безпілотних надводних катерів, які були б швидкими і маневреними. Їх планують використовувати як перехоплювачі, передає видання Вreaking defense.

ВМС США потребує малогабаритних безпілотних надводних транспортних засобів (SUSV), здатних автономно долати сотні миль, патрулювати певні зони, відстежуючи морські надводні загрози та, у разі виявлення, блокувати їхнє просування. Перехоплювачам доведеться діяти групами, скоординовано і чітко, а за необхідності діяти незалежно один від одного в спробі перехопити вороже судно.

Згідно з технічними характеристиками, запитуваними Пентагоном, безпілотники нового типу повинні будуть долати 500-1000 морських миль (926-1852 км, — ред.) за умови помірного хвилювання моря і транспортування корисного навантаження вагою 1000 фунтів (453 кг, — ред.) з використанням дизельного палива. Транспортні засоби повинні мати можливість простоювати протягом декількох днів, зберігаючи при цьому достатній запас палива для того, щоб повернутися на базу, і мати можливість рухатися зі швидкістю 35 вузлів (64,7 км/год, — ред.) або швидше.

Видання пише, що розробки будуть, найімовірніше, вестися в рамках програми Replicator, ініційовану заступницею міністра оборони Кетлін Хікс. Програма, крім іншого, націлена на розвиток технологій автономності. Також у рамках програми Пентагон планує поставити на озброєння велику кількість безпілотних систем уже через 2 роки. Що стосується безпілотних катерів, то замовника влаштував би тираж приблизно 120, або більше, одиниць на рік.

Раніше ми писали про те, що кораблі ВМС США мають намір оснастити електромагнітною і лазерною зброєю. За задумом військових, потужні енергетичні гармати зможуть протидіяти дронам і крилатим ракетам противника, а також поліпшать роботу навігаційних систем.