Серце на чіпі: вчені створили незвичайний "гаджет", який працює як орган людини

"Серце на чіпі" можна буде використовувати замість піддослідних тварин, на яких часто тестують нові препарати.

Дослідники з медичного центру Cedars-Sinai (США) створили модель із живих тканин "на чіпі", що працює так само, як справжнє серце. Вони впевнені, що пристрій допоможе виявляти ступінь токсичності ліків, передає Science alert.

"Серце на чіпі" можна буде використовувати замість піддослідних тварин, на яких часто тестують нові препарати, особливо ті, що призначені для лікування серцево-судинних захворювань тощо.

Основою для створення "серця на чіпі" послужили індуковані стовбурові плюрипотентні клітини (hiPSC), оскільки вони можуть перетворюватися на клітини для найрізноманітніших живих тканин. Тобто вони є базою для будь-яких органів. У цьому дослідженні частина клітин була застосована для створення м'язових тканин, а частина — для кровоносних судин. У підсумку, обидві тканини функціонували подібно до тканин серця. Примітно, що м'язова тканина скорочувалася з частотою 60 ударів на хвилину, як і людське серце.

Моделюючи потік крові та механічні рухи серця у відповідь на певні лікарські препарати, вчені можуть виявити, наскільки токсичними є препарати, чи можуть вони спричинити аритмію або загибель м'язових клітин. Крім допомоги в розробці безпечніших ліків, "серце на чіпі" також зможе розповісти вченим більше про тонкощі серцево-судинних захворювань — про те, як вони зароджуються і прогресують, і як їх можна лікувати.

Моделювання мініатюрних версій людських органів є новим інструментом у медичних дослідженнях, і нова модель "серця на чіпі" зіграє важливу роль у тестуванні різних методів лікування раку, які, як було доведено, негативно впливають на роботу серця.

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