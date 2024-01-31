Звичайну комп'ютерну мишу можна перетворити на відеокамеру: як це зробити (відео)

Ентузіаст перепрограмував маніпулятор і використав його оптичний датчик. Миша тепер передає зображення, але вже не може керувати курсором.

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Блогер відомий під ніком Доктор Вольт перетворив стару комп'ютерну мишу Logitech на справжню відеокамеру. На своєму Youtube-каналі він розмістив відео, що демонструє можливості незвичайного пристрою.

Як відомо, сучасні комп'ютерні миші оснащені оптичними датчиками, які відстежують положення маніпулятора, коли користувач переміщає її по плоскій поверхні. А оптичні датчики є незамінним елементом камер. І блогер подумав: а що якщо використовувати мишу як камеру? І в нього це вийшло, пише видання Liliputing.

Доктор Вольт розібрав мишу, зняв друковану плату і помістив її під мікроскоп, щоб знайти інформацію про датчик зображення, який має масив фотодіодів 18x18 і теоретично може транслювати зображення розміром 324 пікселі.

Але оскільки миша не призначена для виведення візуальних даних, ентузіастові довелося під'єднати мікроконтролер ESP32, відстежувати сигнали, які посилає маніпулятор, і перепроєктувати протокол для перетворення цих даних на зображення з низькою роздільною здатністю і високою пікселізацією.

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Застосувавши програмне забезпечення для інтерполяції, блогеру вдалося трохи поліпшити якість зображення і зробити об'єкти більш впізнаваними.

На довершення всього, він прикріпив ширококутний об'єктив, призначений для камери Raspberry Pi, і модифікував корпус комп'ютерної миші, щоб помістити нову електронну "начинку" в корпус гаджета. Тепер мишу не можна використовувати як мишу, але можна як камеру.

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