Китайська армія отримає безпілотник-невидимку CH-7 у 2024 році: як його переробили

Розробники заявляють, що вдосконалений дрон CH-7 може підніматися на висоту 15 км і запускати важкі ракети, залишаючись непомітним для радарів.

Китайська компанія Aerospace CH UAV Co Ltd. нещодавно завершила випробування безпілотника CH-7. Очікується, що розробка дрона буде завершена до кінця 2024 року, передає Global Times.

Очікується, що на виставці Airshow China 2024, яка відбудеться з 12 до 17 листопада 2024 року в Чжухаї (провінція Гуандун, Південний Китай), оприлюднять нову інформацію про готовий до використання дрон CH-7. Уперше дрон CH-7 дебютував на тому самому авіашоу 2018 року, викликавши широкий інтерес як у професіоналів, так і в широкої публіки. Чотири роки потому, на Airshow China 2022, було представлено нову версію CH-7, перероблену для задоволення потреб військових.

Новий CH-7 має розмах крил 26 м, що на 4 м довше, ніж у початкової версії. Дрон здатний піднятися на висоту 15 км, тоді як його попередник долав лише 5 км. Це означає, що новинку можна використовувати для цілодобової розвідки і спостереження, оскільки показники часу польоту теж на високому рівні.

За максимальної злітної маси 10 тонн, БПЛА CH-7 також може нести великі ракети або спрямовувати інше озброєння для ураження цілей противника. Дрон може залишатися непоміченим радарами, заявляють розробники, і при цьому "продовжувати стримувати його зенітну вогневу міць, а також вести радіоелектронну боротьбу".

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