Не потрібно сидіти під роутером: учені передали інформацію по Wi-Fi на рекордні 3 км

Новий стандарт бездротового зв'язку, Wi-Fi HaLow, дає змогу в кілька разів збільшити відстань передавання даних, але при цьому страждає швидкість, падаючи з 11 Мбіт/с до 1 Мбіт/с.

Компанія Morse Micro розробила новий стандарт зв'язку — Wi-Fi HaLow (протокол 802.11ah). Під час тестів інженерам вдалося передати інформацію на відстань у 3 км, передає Тoms hardware.

Передати дані на таку велику відстань вдалося завдяки роботі мережі в діапазоні 850-950 МГц на вузьких частотних смугах 1, 2, 4 і 8 МГц. Хвилі на цих частотах не "застрягають", зустрічаючи перешкоди, а проходять крізь них, перешкоди їм також не страшні. Але замінити звичайний Wi-Fi на Wi-Fi HaLow не так-то просто, оскільки ці технології абсолютно різні.

Випробування нового стандарту Wi-Fi HaLow Фото: Morse Micro

Мінусом стандарту Wi-Fi HaLow є зниження швидкості передачі даних у міру збільшення відстані. Так, на відстані 500 м швидкість була 11 Мбіт/с, а на відстані 3 км — лише 1 Мбіт/с.

Проте, навіть на такій несуттєвій швидкості тестувальникам вдалося здійснити відеодзвінок. Плюсом же технології Wi-Fi HaLow є хороша стійкість до перешкод, що вкрай важливо, якщо впроваджувати її в мегаполісах. Ще однією перевагою стало низьке енергоспоживання порівняно з Wi-Fi 7, наприклад.

Новий стандарт зв'язку, найімовірніше, застосують у сфері інтернету речей, для роботи корпоративних мереж.

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