Санкції США спрацювали: китайські виробники чипів зазнали великих збитків у 2023 році

Прибуток великих компаній у Китаї зменшився на 30%-40% порівняно з 2022 роком. Їхня продукція виявилася нікому не потрібна.

Провідні китайські виробники мікросхем, такі як Loongson Technology і Cambricon Technologies, очікують на величезні збитки у 2023 році, а все через санкції США. Такий стан речей виробники відобразили у своїх звітах, пише SCMP.

Loongson Technology оцінює річний збиток у 310 млн юанів (43,36 млн доларів США) порівняно з прибутком у 51,8 млн юанів у 2022 році. Компанія також очікує, що за 2023 рік надійде виручка в розмірі 508 млн юанів, що на 31% менше, ніж роком раніше.

Пекінська компанія Cambricon Technologies, що виробляє прискорювачі штучного інтелекту (ШІ), прогнозує річний збиток у розмірі до 924 млн юанів, що на 40% менше, ніж у 2022 році. Виробник прогнозує, що його виручка у 2023 році трохи знизиться, порівняно з 722 млн юанів у 2022 році.

У Loongson Technology збитки пов'язують зі "слабкістю ринку промислових чипів і великими витратами на дослідження і розробки". У Cambricon не уточнили причини падіння показників. Однак видання зазначає, що обидві компанії занесені до "чорного" списку Міністерства торгівлі США, що обмежує їхні можливості купувати передові технології американського походження і продавати їх певним клієнтам.

ЗМІ нагадало, що посилення санкцій США з жовтня 2022 року ще більше обмежило доступ китайським компаніям до продукції Intel та Nvidia. Хоча Пекін наполягає на розробці китайських альтернатив, схоже, процес йде повільно. Аналітики кажуть, що цьому внутрішньому розвитку китайського ринку напівпровідників перешкоджають суворі санкції США та обмеження каталогів продукції китайських фірм, а також більш жорсткі умови у 2023 році.

"Не тільки Loongson і Cambricon торік зіткнулися з труднощами, — сказав Стюарт Рендалл, керівник відділу електроніки та вбудованого програмного забезпечення консалтингової компанії Intralink. — Багато інших компаній насправді не продають свою продукцію на масовому ринку, але ж саме тут виробники заробляють реальні гроші".

Інженер китайської компанії з виробництва серверів та інтернет-обладнання H3C, який відмовився назвати своє ім'я, сказав, що власна архітектура Loongsoon є нішевою, а продуктивність її чипів не така хороша, як порівняти з аналогами, що свідчить про їхню неконкурентоспроможність.

Китай прагнув нарощувати обчислювальну потужність на базі графічних процесорів, оскільки ChatGPT OpenAI наприкінці 2022 року поклав початок новим глобальним перегонам ШІ. Обчислювальна потужність є ключем до перемоги в цьому змаганні, оскільки вона допомагає скоротити час на навчання великих мовних моделей (ВММ).

Китайські технологічні компанії, такі як Baidu, Tencent Holdings, Alibaba Group Holding і ByteDance були великими покупцями новітніх графічних процесорів Nvidia до запровадження санкцій. Тепер їм доводиться задовольнятися китайськими аналогами, не завжди кращої якості.

До кінця червня 2023 року загальна обчислювальна потужність Китаю сягнула 1,97 Екзафлопс, що відповідає одному квінтильйону операцій на секунду і є максимальним показником обчислювальних потужностей одного суперкомп'ютера.

Раніше ми повідомляли про те, що військові та уряд Китаю купують чипи Nvidia, незважаючи на заборону США. Китайські вчені можуть використовувати американські процесори для навчання військового ШІ, вважають дослідники.