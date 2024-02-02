Смартфон Honor Magic6 Pro отримав кремнієво-вуглецевий акумулятор: які його переваги

Нова модель також оснащена спеціальним чипом Power Enhanced Chip Honor E1, що регулює силу струсу струму залежно від зовнішніх обставин та навантаження.

Китайська компанія Honor забезпечила свій новий смартфон Magic6 Pro кремнієво-вуглецевим акумулятором з більшою щільністю енергії та витривалістю. Про це повідомляє сайт GSMArena.

Новий телефон Honor Magic6 Pro оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором другого покоління, який забезпечує більш надійну роботу в різних умовах, а також підвищену щільність живлення. Акумулятор оснащений окремим чипом під назвою Power Enhanced Chip Honor E1. Honor стверджує, що Magic6 Pro за своєю ефективністю перевершує всі смартфони за температури -20°C.

Нова технологія батареї використовує кремній замість графіту як негативний електрод. Кремній сам по собі має кілька ключових переваг перед графітом, найпомітнішою з яких є його щільність. Кремнієвий анод пропонує в 10 разів більшу щільність потужності, ніж графіт. Але він збільшується в об’ємі до 300% і має коротший життєвий цикл. Ось чому Honor використовує кремнієво-вуглецевий анод, щоб компенсувати властиві кремнію недоліки.

Компанія стверджує, що технологія мікротунелювання лазерного керування (Microtunneling Laser Guidance) має велике значення під час використанні для анода на основі кремнію. Це збільшує площу контакту між електролітом і анодом та розблокує корисну місткість в діапазоні низької напруги.

Honor Magic6 Pro з кремнієво-вуглецевим акумулятором Фото: Honor

Чип постійно регулює силу струму залежно від навколишнього середовища та залучених навантажень. За словами Honor, це робить батарею безпечнішою та дозволяє їй краще працювати в екстремальних погодних умовах, особливо в холодну погоду, а також пропонує більш точні показники відсотка заряду батареї, що залишився. Це дозволило новому Magic6 Pro заряджатися потужністю 80 Вт замість 66 Вт.

Honor Magic6 Pro працює на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 і має в батарею на 5600 мА*год. Він підтримує бездротове заряджання потужністю 60 Вт та реверсне заряджання 5 Вт. Смартфон оснащений бездротовим зв’язком Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.3. Екран OLED з діагоналлю 6,8 дюйма та роздільною здатністю 1280 x 2800 має пікову яскравість 5000 ніт і підтримує частоту оновлення 120 Гц.

Нова технологія літій-полімерних акумуляторів може стати лише кроком на шляху до принципово нових джерел живлення для смартфонів. Китайський стартап Betavolt працює над атомною батареєю для портативної електроніки, який дозволить техніці не розряджатися.