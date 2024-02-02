ЗСУ випалюють техніку окупантів термітними гранатами: що це таке і чому працює (відео)

Термітні боєприпаси надзвичайно ефективні проти техніки, недорогі та прості у виготовленні. Після їхнього застосування окупанти вже не можуть відремонтувати свої бойові машини.

Сили оборони України застосовують термітні боєприпаси, які скидають з безпілотників всередину російської техніки. Відео їхнього застосування оприлюднені у соціальній мережі Х.

Відео демонструє, як завдяки одному термітному боєприпасу, скинутому з безпілотника, вдалося підпалити покинутий російський БТР-82. Заряд влучив прямо у відкритий люк і викликав сильну пожежу.

На фото – партія термітних боєприпасів для скидання з дронів. Вони виконані в прямокутному корпусі для запобігання скочуванню під час падіння. Вага цих конкретних боєприпасів складає 70 г, з яких 500 г – запалювальна суміш, інше – корпус з алюмінію та плата ініціації. Термітні снаряди надзвичайно дешеві: коштують приблизно 450 гривень, їхні компоненти доступні, а технологія виготовлення проста.

Скидання боєприпасів з дронів дуже ефективне, однак раніше для цього переважно застосовували переважно кумулятивні та уламкові гранати, які не так ефективні проти броньованої техніки. Завдяки своїй дії термітні боєприпаси надзвичайно ефективні, якщо детонують всередині техніки, розповідає сайт "Мілітарний".

Як пояснює "Вікіпедія", під час горіння термітних сумішей теплова енергія виділяється в результаті взаємодії оксидів одного металу з іншим металом. Найбільш поширені залізо-алюмінієві термітні суміші, що містять окислювачі та зв’язувальні компоненти. Під час горіння терміти утворюють рідкий розплавлений шлак з температурою близько 2500-3000°С. Термітна маса розплавлює елементи озброєння та техніку зі сталі і сплавів. Термітні суміші горять без доступу повітря та застосовуються у запалювальних мінах, бомбах, снарядах та шашках.

Термітні боєприпаси ефективні не тільки проти техніки ворога, але й проти бліндажів, пунктів спостереження та складів. Окрім термітних бомб, оператори дронів використовують українські термобаричні гранати РГТ-27, які ефективні проти живої сили у будівлях та техніці.