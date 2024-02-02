Підлетіли прямим наведенням: FPV-дрони ЗСУ "осліпили" комплекс "Ирония-М" ЗС РФ (відео)

Після атаки українських FPV-дронів ворог не зможе вистежувати пересування військової техніки на відстані до 7 км і не бачитиме рух людей на відстані до 10 км.

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Російські підрозділи втратили два пристрої, які допомагали їм стежити за переміщенням українських бійців та військової техніки. По оптико-електронному комплексу (ОЕК) "Ирония-М" та комплексу дальнього візуального спостереження (КДВС) "Муром-П" поцілили за допомогою FPV-дронів. Про вдале відпрацювання безпілотників розповіли на сторінці Facebook 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон", який входить до складу Сил оборони.

На 25-секундному відео від українських прикордонників показали перебіг подій "очима" FPV-дрона. Бійці розповіли, що вдалось пошкодити "новітні засоби розвідки ворога".

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Першим під удар потрапив комплекс "Ирония-М". Росіяни розташували пристрій на якійсь будівлі на певній висоті над землею. Де саме відбуваються події, не вказується, однак у кадр потрапив білий простір, схожий або на замерлу річку Дніпро, або на засніжене поле. FPV-дрон без жодних перешкод підбирається до оптичної системи візуального стеження.

Складові частини комплексу "Муром-П" — ціль для ще одного українського FPV-дрона. Безпілотники підлетів до щогли, до якої були прикріплені компоненти, і врізався у російську апаратуру для стеження.

Оптико-електронний комплекс "Ирония-М" випускаються російською компанією "Тепловізійні системи Астрон". На сайті компанії вказано, що пристрої обладнані відеокамерами, тепловізорами і лазерними далекомірами. Військові ЗС РФ за їх допомогою можуть "побачити" військову техніку на відстані до 7 км, а людину — на відстані до 2,5 км. Також до комплексу додається система датчиків руху, які реагують на переміщення об'єктів по периметру в 3 км. Коли виявляється ціль, то інформація про неї передається по захищеному радіоканалу.

У росЗМІ розповідали, що ОЕК "Ирония-М" використовуються з перших днів повномасштабного вторгнення. Їх використовують "розвідники та корегувальники" на Донбасі. Також їх встановили на Кінбурнській косі у Миколаївській області, щоб завадити Силам оборони перетнути водну перешкоду.

"Ирония-М" ЗС РФ - у камері FPV-дрона "Ирония-М" ЗС РФ - як виглядає "Ирония-М" ЗС РФ - приклад використання

Комплекс дальнього візуального спостереження (КДВС) "Муром-П" — цей пристрій з'явився на фронті весною 2023 року, заявив боєць ЗСУ та радіотехнік Сергій Флеш. З його слів, апаратуру встановлюють на певних підвищеннях і вона може побачити на людину на відстані до 10 км.

"Муром-П" ЗС РФ - у камері FPV-дрона Фото: Скриншот "Муром-П" ЗС РФ - як виглядає Фото: З відкритих джерел

FPV-дрони ЗСУ — деталі використання

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про приклади активного використання FPV-дронів та БПЛА інших типів бійцями ЗСУ на різних відтинках фронту на півдні та сході. Наприклад, у грудні 2023 року безпілотник поцілив по бронемашині ЗС РФ, яка мала подвійний захист. Крім того, дрони допомагають українцям на Херсонщині: зупинять спроби окупантів вибити Сили оборони з Кринок.

1 січня військовий оглядач пояснив, як саме дрони та інші засоби ураження використовують географію місцевості, щоб втримати лівобережний плацдарм.

Нагадуємо, експерти проаналізували статистику використання дронів ЗСУ та ЗС РФ, щоб встановити, коли росіяни наздоженуть українців. Тим часом український уряд запропонував громадянам самостійно виготовляти деякі види безпілотників: експерти пояснили, з чим можуть виникнути проблеми.