В РФ розробили пристрій, який може будь-який танк, БМП та БТР перетворити на робота

Розробники заявили, що машини зможуть їздити й стріляти без екіпажів і порівняли свій продукт із Термінатором.

Російський холдинг "Високоточні комплекси", який є частиною "Ростеху", завершив розробку програмно-апаратного комплексу (ПАК) під назвою "Прометей" і вже його тестує. Розробники заявляють, що пристрій, якщо його встановити на БМП, БТР або танк будь-якого типу, зробить із них роботів на дистанційному управлінні, передає ТАСС.

У холдингу розповіли, що пристрій роботизує машину таким чином, що для її управління більше не знадобиться ні водій, ні стрілець. Тобто екіпаж за допомогою "Прометея" зможе керувати, наприклад БМП-3, дистанційно.

"Така машина-робот із будь-яким бойовим модулем може перевозити підрозділи мотострілецьких військ, вести бій і вогневу підтримку десанту, зокрема з плаву", — розповіли у "Високоточних комплексах" і додали, що все-таки машинам знадобиться "незначне доопрацювання".

ПАК потрібно попередньо запрограмувати, вказавши координати й проклавши маршрут для танка або БМП. Пристрій здатний розпізнавати перешкоди за допомогою технології технічного зору. Розробники підкреслили, що "Прометей" може працювати спільно із системами управління вогнем і порівняли можливості свого продукту з Термінатором — високорозвиненим роботом із однойменного фільму.

Судячи з заяви про те, що робот-машина зможе підтримувати десант "із плаву", ПАК дасть змогу керувати бойовою машиною піхоти або бронетранспортером, навіть якщо вони опиняться у воді (щоправда, невідомо, якою має бути оптимальна глибина занурення транспорту, — ред.). Наразі ПАК проходить тестування.

Раніше ми писали про те, що в РФ розробили мінікомп'ютер для бойових дронів. Пристрій називається "бортовий обчислювальний модуль для БПЛА". Його завдання — приймати, обробляти й передавати дані з датчиків оператору в режимі реального часу.