Росіяни розробили міні-комп'ютер для бойових дронів: що в ньому особливого

Пристрій називається "бортовий обчислювальний модуль для БПЛА". Його завдання — приймати, обробляти і передавати дані з датчиків оператору в режимі реального часу.

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Російське держпідприємство "Алмаз-Антей" розробило цифровий обчислювальний модуль для військових дронів. Свій винахід росіяни показали на виставці NAIS 2024 у Москві, передає ТАСС.

Насправді на заході було презентовано не готовий пристрій, а тільки його концепт. Розробники заявили, що бортовий цифровий обчислювальний модуль призначений для різних типів БПЛА. Він спростить управління дронами. Іншими словами, гаджет можна назвати бортовим міні-комп'ютером, що робить безпілотники "розумнішими".

Як стверджують представники компанії, модуль покликаний "уніфікувати бортове обладнання" російських дронів. Пристрій слугуватиме готовою електронною начинкою для будь-якого БПЛА — варто тільки вставити його в корпус, живити й активувати операційну систему реального часу (операційна система реального часу має певні функції для проектування, розроблення та функціонування систем реального часу, встановлених на конкретному обладнанні, — ред.). Судячи з усього, ОС відповідатиме за передачу даних, зібраних за допомогою датчиків, у режимі реального часу операторам БПЛА.

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В "Алмаз-Антей" наголосили, що ця ОС розроблена в Росії, проте жодних даних про систему більше не розголошують — ні щодо її архітектури, ні оболонки, ні того, на якому рушії вона працює, ні навіть її назви.

Раніше ми писали про новітній БПЛА Milkor 380, який нещодавно був презентований на виставці World Defense Show 2024 в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Безпілотник компанії Milkor може атакувати цілі за допомогою "розумних" бомб і ракет, а також ховатися від радарів.