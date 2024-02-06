Китай зможе отримати будь-яку секретну інформацію армії США за допомогою спецпристрою

Навіть якщо американські військові перейдуть на цивільні технології на кшталт Starlink Ілона Маска, китайці все одно дізнаються, які повідомлення вони надсилають.

Команда вчених з Пекінського технологічного інституту заявила, що їм вдалося забезпечити безперебійний широкосмуговий моніторинг і аналіз електромагнітного спектра в режимі реального часу за допомогою невеликого приладу. Це означає, що сили ворога будуть як на долоні і вся передана ними інформація стане відома китайцям, передає SCMP.

Китайські військові зможуть використовувати нову технологію для виявлення і захоплення сигналів противника на безпрецедентних швидкостях, практично миттєво декодувати фізичні параметри сигналів і ефективно їх пригнічувати — і все це за умови забезпечення безперебійної передачі власних повідомлень. І навіть якщо американські військові раптово перейдуть на цивільні частоти і пустять імпульсний сигнал, китайські військові все одно зможуть його перехопити і проаналізувати. У результаті бездротовий зв'язок між військовими підрозділами США може бути порушений або перерваний через придушення з боку Китаю. Провідний науковець проєкту, професор Янг Кайем повідомив, що обладнання для моніторингу електромагнітного спектра "невелике за розміром, з високою продуктивністю і низьким енергоспоживанням".

За словами Янга, через апаратні обмеження смуга пропускання аналізу в реальному часі традиційних систем моніторингу спектра зазвичай обмежується діапазоном 40-160 МГц. Сигнали за межами цього діапазону, особливо високочастотні, зазвичай відстежують за допомогою вибіркового сканування. При використанні цього методу велика ймовірність упустити щось важливе. Але команда Янга стверджує, що їм вдалося розширити частотний діапазон безперервного моніторингу в реальному часі до гігагерцової зони, що охоплює діапазон частот, який використовують, наприклад, супутники Starlink Ілона Маска. Щоб досягти таких можливостей, дослідникам довелося розробити серію нових чипів обробки сигналів.

На полі бою присутня не тільки безліч літаків, дронів, радіолокаційних станцій, танків і піхоти, а й цивільні об'єкти та електроприлади, що випромінюють електромагнітні сигнали. Коли всі ці сигнали вловлюються високопродуктивними антенами, вони створюють величезний потік даних. Попередні чипи цифрової обробки не могли впоратися з таким величезним робочим навантаженням. Але професор Янг стверджує, що нові чіпи можуть ефективно розділити цей потік даних на більш дрібні потоки перш, ніж почати обробляти сигнали. Це знижує навантаження на обробку і дає змогу контролювати велику кількість джерел сигналу одночасно в широкому діапазоні частот. Вчені також оновили структуру фільтра електромагнітних сигналів, який працює з чипом, і за допомогою нових математичних методів підвищує ефективність роботи процесора.

Новий пристрій спостереження також здатен аналізувати оброблені сигнали. Для цього розробники підключили штучний інтелект (ШІ). Інтеграція власних чипів і ШІ дозволила китайським військовим досягти безпрецедентних можливостей аналізу інформації з меншими витратами. Навіть в умовах перешкод, які створюють засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника, вони все одно можуть знайти слабкі місця противника та ефективно протистояти йому.

Деякі вчені пов'язують швидкий розвиток військових електромагнітних технологій Китаю з розвитком телекомунікаційної галузі. Провідні китайські телекомкомпанії, такі як Huawei, вклали значні кошти в передові технології бездротового зв'язку. А ось США багато в чому покладаються на європейські телекомкомпанії, як-от Ericsson і Nokia, у плані обладнання та технологій під час побудови своїх мереж 5G, які становлять лише малу частку від обсягів Китаю.

Раніше ми повідомляли, що Китай обійшов санкції США, знайшовши спосіб удосконалення ШІ-чіпів. Китайські виробники чипів вирішили використовувати для прокачування своєї продукції комп'ютерну мову RISC-V на противагу популярним західним архітектурам x86 і Arm.