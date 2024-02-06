Золоті дрони. Хакери довідалися, як і за скільки Росія купила 6000 "Шахедів" в Ірану

Іранці вимагали 375 тисяч доларів за "Шахед", але росіяни вмовили їх скинути ціну майже вдвічі за велику партію. Собівартість одного БПЛА вийшла 48,8 тисячі доларів. Частину цих грошей Іран отримав золотом.

Хакери з групи Prana Network дісталися поштових серверів іранської компанії IRGC Sahara Thunder. Вони виклали у мережу дані про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для Росії.

4 лютого група PRANA Network оголосила про успішний злам серверів підставної фірми Sahara Thunder іранського Корпусу вартових ісламської революції. Компанія відповідальна за постачання Росії зброї з Ірану. Серед іншого, файли містять дані про переговори сторін із зазначенням кількості та вартості ударних безпілотників.

Оприлюднені документи не містять назви БПЛА – замість неї фігурує код "моторная лодка типа Dolphin 632". За даними на 2022 рік, Росія мала намір випустити на своїх потужностях за ліцензією 6000 іранських безпілотників протягом 2,5 років.

Іранці запропонували початкову вартість безпілотників 23 млн рублів за штуку (375 тисяч доларів). Одна у ході переговорів росіянам вдалося домовитися щодо вартості 12 млн рублів (193 тисяч доларів) за одиницю у складі партії з 6000 дронів або 18 млн рублів (290 тисяч доларів) за одиницю у партії з 2000 штук.

Загальна вартість контракту, який включає виробництво, технології та обладнання, 6000 БПЛА, програмного забезпечення, складає 108,5 млрд рублів (1 млрд 750 млн доларів). Після передавання технології Росія запланувала масштабування виробництва до 10 000 тисяч дронів на рік.

За розрахунками на 2023 рік собівартість виробництва одного Shahed-136 в Росії, за умов мінімізації іранського постачання, складає 4,4 млн рублів, або 48,8 тисячі доларів – однак це лише прогноз. Кінцева вартість передачі замовнику складає 14,9 млн рублів (165,5 тисяч доларів). Можливо, різниця пояснюється ліцензійними виплатами, інвестиціями у виробництво та іншими додатковими витратами.

Ймовірний розрахунок за Shahed

Росія розраховувалася з Іраном золотом, принаймні частково. Компанія "Алабуга Машинери" в лютому 2023 року передала Sahara Thunder 2 067 795 грамів золота у злитках.

Тим часом на виставці World Defense Show 2024 представляє безпілотники, схожі на Shahed-236 та Shahed-238 як власну розробку. Росіяни декларують для безпілотників функції пошуку та знешкодження інших дронів.