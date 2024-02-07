В Україні починається серійне виробництво БПЛА на кшталт "Ланцета", — Федоров

За словами глави Мінцифри, перші контракти буде укладено найближчими тижнями, після чого дрони потраплять на фронт.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про швидкий запуск масового виробництва чергових дронів-камікадзе в Україні. Ці безпілотники матимуть схожість із російським "Ланцетом" і матимуть дальність польоту до 40 кілометрів. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Forbes.

Він підкреслив, що наразі проводять тестування продукції кількох компаній.

"У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль у діапазоні 20 км. Нам потрібно вражати на 40 км. Дрони на кшталт "ланцетів" досить високотехнологічні, і знадобилося півроку, щоб розігнати ринок у цьому напрямку", — сказав міністр.

Федоров підкреслив, що протягом найближчих тижнів будуть підписані перші контракти. Після цього дрони потраплять на передову.

Наразі вже є окремі випадки використання таких безпілотних літальних апаратів захисниками, але вони поки що поодинокі.

"Важко назвати конкретні дати, але протягом двох місяців інформація вже почне з'являтися в російських пабліках — як горять їхні танки", — сказав Федоров.

Зазначимо, що "Ланцет" є одним із найефективніших російських безпілотних літальних апаратів, які наразі використовуються окупаційними силами на передовій. Російські військові здебільшого застосовують їх для нейтралізації або пошкодження значущих цілей, таких як системи протиповітряної оборони або артилерія. Ці безпілотні літальні апарати доступні у двох версіях: "Ланцет-3" зі злітною вагою 12 кг, що належить до важкої версії, а також "Ланцет-1" зі злітною вагою 5 кг, що є легкою модифікацією.

Нагадаємо, що у ЗМІ повідомили, що українські військові могли пошкодити виробництво російських безпілотних літальних апаратів "Ланцет". Дрон-камікадзе "Ланцет" був одним із найефективніших видів зброї ЗС РФ у війні проти України. Цей апарат підбивав танки, артилерію та іншу техніку. У липні 2023 року значно зросла кількість цих БПЛА, однак "щось перебило подачу".

А в грудні 2023 року Інститут науки і міжнародної безпеки виявив кілька західних компонентів, які використовують у російських БПЛА "Ланцет-3". Йшлося про деталі зі США, Швейцарії та Чехії.