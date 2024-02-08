"Військовий квиток у "Дії"": Федоров заявив про новий проєкт Мінцифри та Міноборони

За словами Міністра цифрової трансформації, запуск електронного військового квитка на базі "Дії" вже опрацьовується, але він може зовсім не з'явитися.

У сервісі державних послуг "Дія" може з'явитися нова функція — військовий квиток. Про це в інтерв'ю головному редактору Forbes Україна Володимиру Федорину розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами чиновника, документ для обліку військовозобов'язаних можуть додати до переліку послуг, проте проєкт офіційно ще не затверджено. Ба більше, велика ймовірність, що військовий квиток у "Дії" не з'явиться зовсім.

"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у "Дії". Однак, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо. Це питання поки що опрацьовується. Буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямку", — висловився міністр.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Рустем Умеров говорив про можливість створення електронного військового квитка. Також він заявив про необхідність запуску єдиного реєстру призовників. В озвучених ним планах була і цифровізація роботи військово-лікарських комісій. Умеров підкреслив: "Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати".

Після цих заяв Умерова, джерело, яке побажало зберегти анонімність, повідомило, що питання можливої "діджиталізації" армії Міноборони з Мінцифри не погоджувало. Коли журналісти звернулися в Міноборони за коментарями, там відповіли, що нічого не знають про цю ініціативу міністра Умерова.

"Якщо Міноборони до нас звернеться, якщо буде щось певне, то Михайло Федоров зробить офіційну заяву", — заявило тоді джерело з Мінцифри.

Раніше ми писали про те, що Умеров анонсував цифровізацію Міноборони. За словами глави оборонного відомства, ВЛК в її сьогоднішньому вигляді має залишитися в минулому. А єдиний реєстр призовників виключить будь-які корупційні ризики.