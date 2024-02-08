Росіяни не можуть керувати дронами на полі бою: хакери ГУР вивели з ладу важливе ПЗ

За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР російські сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як "чуже" і відмовляє окупантам у доступі.

Українські розвідники ГУР влаштували кібератаку росіянам і вивели з ладу програмне забезпечення окупантів, яке керує дронами. Про це повідомили у пресслужбі ГУР Міноборони.

Розвідники завдали удару по вебсерверам російського проекту, який забезпечує функціонування системи "свій-чужий". За інформацією ГУР, станом на 8 лютого 2024 року ворог почав скаржитися на масовий збій програми керування дронами — в результаті кібератаки ПЗ перестало "впізнавати" російських користувачів і відмовляє окупантам у доступі. БпЛА через це теж не слухаються операторів.

"Цей софт росіяни встановлюють для перепрошивки безпілотників марки DJI під потреби ведення бойових дій", — пояснили в розвідці.

Що дає окупантам програмне забезпечення, яке керує дронами

ПЗ дозволяє ворожим операторам БпЛА:

налаштовувати пульти управління та створювати нові;

захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;

керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

"Без доступу до серверів, а отже ― до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе. Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему, зокрема й шляхом переходу в ручний режим управління", — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, що 6 січня завдяки роботі ГУР на Бєлгородщині окупанти раптом не дорахувалися двох систем ППО "Панцир". Ранкова "вилазка" укранських розвідників обійшлася російським окупантам у приблизно 30 млн доларів.