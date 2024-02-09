Нова система TAGVIEW допоможе перемогти в електронній війні: чим вона посилить будь-яку армію

Система працює за допомогою ШІ, комп'ютерного зору, датчиків LiDaR. Її вже поставили на бойові машини піхоти M113.

Компанії BAE Systems Australia і Trusted Autonomous Systems (TAS) розробили передову систему штучного інтелекту (ШІ), призначену для безпілотних наземних транспортних засобів (uncrewed ground vehicles — UGV). Ці "розумні" планують поставити на озброєння армії Австралії, передає Аrmy recognition.

Система, що отримала назву TAGVIEW (Trusted Autonomous Ground Vehicles in Electronic Warfare — надійні автономні наземні транспортні засоби в електронній війні), дасть змогу кільком UGV ефективно виконувати завдання, одночасно виявляючи загрози й ухиляючись від них.

TAGVIEW легко інтегрується з автономними системами управління транспортними засобами, а тому сумісна з різними моделями UGV. Вона оснащена оптичними камерами, датчиками LiDaR для виявлення джерел світла та визначення відстані, системою навігації та планування маршруту. Система вже була протестована на кількох бойових машинах піхоти M113.

Підполковник австралійської армії Рейчел Аюб наголосила на важливості підвищення автономних можливостей військової техніки, оскільки це допоможе зберегти життя солдатів. Вона також зазначила, що ШІ-системи все одно потребують контролю, оскільки вони не досконалі і можуть, у певних випадках, завдати шкоди, якої можна уникнути.

Програма TAGVIEW була здійснена у співпраці з Університетом Мельбурна та Австралійським інститутом машинного навчання (AIML) Університету Аделаїди. Професор Ян Рід з Університету Аделаїди наголосив на ролі комп'ютерного зору та машинного навчання, за допомогою яких M113 стали повністю автономними та не потребували присутності екіпажу, адже машинами керували дистанційно.

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