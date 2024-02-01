Аналог "Ланцета", антиРЕБ, самонаведення: Федоров розкрив, які нові дрони створять в Україні

На ринку військових дронів в України працюють понад 200 компаній, але виробництво треба збільшувати, щоб забезпечити всі потреби армії, запевняє голова Мінцифри.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про зустрічі з українськими виробниками дронів, результати роботи держави у цій галузі та які літальні апарати мають з'явитися у 2024 році. Він поділився інформацією у власному акаунті Telegram.

"Минулого року запустили кластер для розвитку військових технологій Brave1, який підтримує виробників інновацій, видає гранти й допомагає з допуском до експлуатації та кодифікацією. У планах — збільшити розмір грантів до $200 тисяч, щоб винахідники могли зробити якісний прототип".

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Федоров каже про зустрічі більш ніж 120 виробниками, результатом яких має стати збільшення виробництва безпілотників для Сил оборони України. За його словами, держава ще у 2022 зробила ставку на жваву конкуренцію виробників на відкритому ринку, на якому зараз працює понад 200 компаній, які виготовляють дрони, супутню продукцію та сервіси.

У 2023 році виробництво українських БПЛА вдалося суттєво масштабувати: 67 моделей отримали кодифікацію, 58 мають державний контракт. Головне завдання на 2024 рік — подальше збільшення випуску дронів. Ще одна важлива мета — стандартизація вимог та тактико-технічні характеристики безпілотників.

Зі свого боку держава змінює політику у бік полегшення укладання контрактів. Важливим для виробництва є прогнозування контрактів та потреб Генштабу — уряд працює над взаємодією з військовими.

Михайло Федоров назвав пріоритетні технології для розвитку БПЛА:

створення українського "Ланцету"

ШІ та автоматичне захоплення цілей

керовані боєприпаси

наведення на РЕБ та удари по них

антидронові рішення

Також держава активно працює у напрямку розвитку роботизованих платформ, боєприпасів та РЕБ. За словами міністра, майже щотижня нова одиниця отримує кодифікацію за стандартами НАТО.

Крім Мінцифри, у зустрічі з виробниками брали участь Міністерство оборони, Держспецзв’язок, Агенція оборонних закупівель та Центральне управління безпілотних систем Генштабу.

28-29 січня пройшов перший етап хакатону Міністерства оборони "Наступ машин". За результатами зустрічей з виробниками військові експерти відзначили нестачу розуміння виробниками військових потреб у багатьох випадках та необхідність платформи для постійних контактів.