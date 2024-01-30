"FPV у противника стало, як бруду": ексглава "Роскосмосу" скаржиться на нові дрони ЗСУ (фото)

Рогозін заявив, що протягом останнього місяця українська армія отримала велику кількість FPV дронів, які зовні виглядають просто, але їх важко збити.

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Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін, який перебуває на окупованій території України, заявив, що Силам оборони України стали постачати більше FPV-дронів. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За його словами, росіяни, зіткнувшись з новими удосконаленими українськими дронами, не могли їх збити жодним чином.

"Мало того, що FPV у противника стало в останній місяць як бруду, так тепер такими вони стали. Це вже не мультимоторний коптер, а літачок з одним мотором. Канал управління працює на одній частоті, відеоканал – на іншій. Антидроновою рушницею давили, потім РЕБом, стріляли по ньому — летить, гад. Причому далеко і швидко, тому і за інерцією швидко виходить із сектора його придушення традиційними засобами", — розповів Рогозін.

Він додав, що один з таких дронів ЗС РФ змогли "приземлити", а після цього заходилися його вивчати. Як каже Рогозін, він простий, але головне, як він управляється, і які боєприпаси несе.

"Вам тут не дадуть одягнути кімоно, розкланятися і підстелити під дупу килим. Тут б'єшся всім, що під рукою, і б'ють туди, куди "культурні люди" не б'ють. Нишком, підло, але ефективно", — пише ексглава "Роскосмосу".

Нагадаємо, що ексголова "Роскосмосу" та окупаційний сенатор від так званої "виконавчої влади" Запорізької області Дмитро Рогозін поскаржився на велику кількість українських дронів на фронті.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині пілоти FPV-дронів відбили в окупантів двох полонених українських бійців.