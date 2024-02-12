Названо найпопулярніший бренд смартфонів у світі: продано 186 млн пристроїв у 2023 році

Телефони iPhone посіли 7 з 10-ти місць рейтингу, складеного агентством ринкових досліджень Canalys.

Агентство ринкових досліджень Canalys нещодавно презентувало список 10-ти моделей смартфонів, які краще за всіх інших розкуповувалися по всьому світу в 2023 році. Результати показали, що моделі iPhone від Apple зміцнили своє домінування на ринку флагманських смартфонів. Конкуренцію їм змогли скласти тільки телефони Samsung, передає Sparrows news.

Із 10-ти місць iPhone посіли 7. Лідером рейтингу став смартфон iPhone 14 Pro Max (34 млн пристроїв продано), за ним іде його "наступник" — iPhone 15 Pro Max (33 млн реалізовано). Телефони iPhone 14 (29 млн), iPhone 14 Pro (29 млн) і iPhone 13 (23 млн) замикають п'ятірку найкращих, демонструючи те, що продукція Apple вельми приваблива для споживачів, зацікавлених у високопродуктивних та інноваційних гаджетах.

iPhone 15 Pro посів сьоме місце (21 млн), підкресливши збереження попиту на останні пропозиції Apple. А iPhone 15 посів десяту позицію в списку, завдяки тому, що його придбали 17 млн осіб.

Рейтинг найбільш продаваних смартфонів 2023 року Фото: Canalys

Присутність Samsung у рейтингу зумовлена тим, що цей виробник не має реальних конкурентів, коли йдеться про середній ціновий сегмент. Смартфони Samsung Galaxy A14 4G (продано 21 млн телефонів), Galaxy A54 5G (20 млн) і Galaxy A14 5G (19 млн) посіли шосту, восьму і дев'яту позиції списку відповідно. У той час як Samsung продовжує обслуговувати широке коло споживачів своєю різноманітною лінійкою продуктів, відсутність його флагманських моделей преміум-класу у верхніх рядках рейтингів підкреслює гостру конкуренцію з Apple, яку остання поки що виграє.

З кожною новою ітерацією, Apple продовжує піднімати планку інновацій, дизайну і продуктивності, зміцнюючи свої позиції лідера на світовому ринку смартфонів. Що стосується компанії Samsung, — хоча її пропозиції середнього класу залишаються популярними, їй, можливо, доведеться добряче постаратися, щоб кинути виклик домінуванню Apple у флагманському сегменті.

Рейтинг поставок смартфонів у 2023 році дає чітку картину присутності Apple на ринку смартфонів преміум-класу, тоді як Samsung зберігає свої позиції в середньому класі. Оскільки конкуренція посилюється, обидві компанії, безсумнівно, будуть прагнути до інновацій і захоплювати споживачів у світі мобільних технологій, що постійно розвивається.

Раніше ми писали, які моделі смартфонів виявилися найпотужнішими у 2024 році. Лідерами січня стали Oppo Find X7, iQOO 12 Pro, Asus ROG Phone 8 Pro, Redmi K70E і Realme GT Neo5 SE.