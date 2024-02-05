Топ-5 найкращих смартфонів у 2024 році: які моделі виявилися найпотужнішими (відео)

Лідерами першого місяця 2024 року стали Oppo Find X7, iQOO 12 Pro, Asus ROG Phone 8 Pro, Redmi K70E та Realme GT Neo5 SE.

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У січні 2024 року найбільше позитивних оцінок отримали смартфони з чипсетами MediaTek, посівши перші місця як у флагманському, так і в середньобюджетному сегменті. Свіжий рейтинг продуктивності опублікував бенчмарк AnTuTu.

Найкращі Android-смартфони серед флагманів

У флагманському сегменті перемогу здобув Oppo Find X7 на базі чипа Dimensity 9300, набравши 22 09932 балів. Смартфон трохи обігнав iQOO 12 Pro на Snapdragon 8 Gen 3 і Asus ROG Phone 8 Pro на Snapdragon 8 Gen 3, які набрали 22 06859 і 22 04998 балів відповідно. Незважаючи на те, що Dimensity лідирує, різниця між трійкою лідерів невелика, що вказує на жорстку конкуренцію між виробниками процесорів.

Характеристики телефону Oppo Find X7

Апарат отримав 6,7-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю 2780×1264 пікселів та адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц, піковою яскравістю до 4500 ніт і технологією Dolby Vision, повідомляє Gizchina. Восьмиядерний процесор Dimensity 9300, виготовлений за 4-нм техпроцесом, з графічним процесором Immortalis-G720 є "мозком" пристрою. При цьому обсяг оперативної пам'яті дорівнює 12/16 ГБ, а постійної — 256/512 ГБ. Керує всім операційна система Android 14. Є роз'єми для двох SIM-карт, камера на 50 Мп із сенсором Sony lytia LYT808 1/1,4 дюйма, діафрагмою f/1,6 і 10-бітовим HDR, надширококутна камера на 50 Мп із кутом огляду 119° і діафрагмою f/2,0, опція макрозйомки 3,5 см, сенсор Samsung S5KJN1, 3-кратний перископічний телеоб'єктив і 64 Мп-камера з діафрагмою ƒ/2,6, дзеркальним об'єктивом 5P, сенсором Omnivision OV64B, OIS, цифровим зумом до 120X, портретною камерою Hasselblad. На передній панелі розташовується фронтальна камера на 32 Мп із сенсором Sony IMX709 RGBW і діафрагмою f/2,4.

Крім того смартфон оснащений датчиком відбитків пальців у дисплеї, аудіо USB Type-C, стереодинаміками з технологією Dolby Atmos. Є підтримка 5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GPS (L1+L5), ГЛОНАСС (G1), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), а також дві антени NFC і USB Type-C. Акумулятор ємністю 5000 мАг зі швидкою зарядкою SuperVOOC потужністю 100 Вт. Розміри: 162,7×75,4×8,7 мм. Вага: 206 г.

Найкращі смартфони 2024 року середнього рівня

У категорії "середній клас" перемогли ті смартфони, які працюють на базі чипів MediaTek. Так, Redmi K70E, який оснащено Dimensity 8300 Ultra, набрав 13 82150 балів, значно випередивши Realme GT Neo5 SE на Snapdragon 7+ Gen 2 з 11 52981 балом.

Технічні характеристики смартфона Redmi K70E від Xiaomi

Смартфон має OLED-дисплей з діагоналлю 6,67-дюймів і роздільною здатністю 2712 x 1220 пікселів. Частота його оновлення становить 120 Гц, а пікова яскравість — до 1800 ніт. Приємним бонусом є наявність технології Dolby Vision.

Восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 8300-Ultra з частотою до 3,35 ГГц, виготовлений за 4-нм техпроцесом, з графічним процесором Arm Mali-G615 MC6 приводять пристрій у робочий стан. Об'єм ОЗП стандартний для моделей такого рівня — 12/16 ГБ, а ось сховище потішило своїм об'ємом до 1 ТБ.

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Робити знімки дає змогу основна камера на 64 Мп з OmniVision OV64B, світлодіодним спалахом, надширококутним об'єктивом на 8 Мп і діафрагмою f/2,2, макрокамерою на 2 Мп з діафрагмою f/2,4. Запис відео здійснюється у форматі 4K. Фронтальна камера на 16 Мп, що досить непогано.

Крім цього, на "борту" знаходяться: аудіо USB Type-C, стереодинаміки з Dolby Atmos, протоколи зв'язку 5G SA/NSA, подвійний 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 ad, Bluetooth 5.4, підтримка навігаційних систем Beidou: B1I+B1C, GPS: L1, Galileo: E1, ГЛОНАСС. Розміри: 160,45×74,34×8,05 мм. Вага: 198 г. Акумулятор ємністю 5500 мАг зі швидкою зарядкою 90 Вт.

Вкрай важливо пам'ятати, що контрольні оцінки, хоча і є цінними показниками, не повинні бути єдиним фактором прийняття рішення про покупку. Такі фактори, як якість камери, час автономної роботи та користувацький інтерфейс, відіграють не менш важливу роль. Однак рейтинги AnTuTu дають цінну інформацію про обчислювальну потужність процесорів, яка є ключовим показником.

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