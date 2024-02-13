Українські військові отримають нові дрони STING-3 Mad Max: будуть нищити позиції РФ

Першу партію бомбардувальників українського виробництва отримає бригада НГУ "Хартія". БПЛА мають захищений зв'язок, який тримається на відстані до 50 км.

Створений українськими інженерами український дрон STING-3 Mad Max вже був випробуваний в умовах полігонів та готовий до бойового застосування. Про це повідомив волонтер Юрій Голик у Facebook

Безпілотник призначений для бомбардування ворожих позицій. Він оснащений захистом аналогового відеозв’язку, деякі зразки мають камеру з тепловізором. Дрон забезпечує зв’язок на відстані 50 км, хоча це надлишкова дальність для його типових завдань. Радіокерування забезпечує найкращу радіолінію керування та телеметрії, надійно захищену від перешкод. Волонтер не демонструє наземну антену, але зазначає, що пілот дрона не прив'язаний до неї дротами й може перебувати за сотні метрів під час бойових вильотів.

Безпілотник користується технологією псевдовипадкового перелаштування робочої частоти (ППРЧ), що надає STING-3 захист від російських засобів РЕБ.

Розкриті характеристики дронів STING-3 Mad Max:

Відеозв'язок – до 30 км;

Частоти відеозв'язку – "не 5.8. та не 1.2-1.3";

Зв'язок керування – "не 915 і не 2.4";

Вага боєприпасів – до 3 кг.

Як повідомляє "24 канал", 13 бригада НГУ "Хартія" першою отримає партію дронів STING-3 Mad Max.

Над тестовним зразком колектив працював кілька місяців. Зараз апарат готовий після важкого процесу розробки, складання та перевірки. STING-2, попередня версія безпілотника, відбула на тестування у реальних бойових умовах ще в грудні. Цьому передували випробування в тилу, де дрон продемонстрував свої льотні характеристики та вантажні можливості.

Українці розробляють не лише квадрокоптери, але й потужні дрони-камікадзе. Нещодавно Сергій Стерненко показав БПЛА, який здатен нести більшу бойову частину, ніж російський "Ланцет". Дрон Darts планерного типу здатний вражати ціль на відстані до 50 км, пересуваючись зі швидкістю до 160 км/год. На його борту перебуває 4 кг вибухівки.