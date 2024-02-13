Роботи навчилися самі збиратися у зграї та тримати стрій: як це стане в пригоді військовим

Роботи можуть діяти спільно і злагоджено, не натикаючись один на одного під час формування різних фігур.

Дослідники з Університету Шеффілда, Університету Вестлейк, Університету Бейхан та Університету Цінхуа запропонували нову стратегію формування роїв роботів — у вигляді різних фігур. Цікаво, що роботи відновлюють фігуру, навіть якщо її намагаються зруйнувати, передає TechChрlorе.

Цю ідею було реалізовано за допомогою так званого алгоритму середнього зсуву — методу оптимізації, широко використовуваного в машинному навчанні для пошуку максимумів функції щільності. Простіше кажучи, кожен робот у рої розпізнає, де знаходяться інші боти, а де простір порожній. Щоб вишикуватися певним чином, роботи займають конкретні місця, але при цьому не стикаються один з одним.

Схема зміни строю зграї роботів Фото: University of Sheffield

Так, пристрої змогли побудуватися у вигляді квадрата, морської зірки, різних букв, повторивши обриси цих фігур і повністю їх заповнивши. Під час тестування було задіяно 50 груп наземних роботів. У всіх випадках машини жодного разу не помилилися під час перегрупування. Вчені вважають, що їхній метод можна застосувати на практиці — під час розроблення регенерувальних технологій, у сфері дослідження довкілля, під час об'єднання автономних дронів в одну мережу, щоб вони могли діяти спільно.

Дослідження під назвою "Дослідження середнього зсуву під час складання форми зграї роботів" було опубліковано в журналі Nature Communications.

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