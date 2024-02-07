Ледве ходить, але грає у футбол: створено найменшого у світі робота-гуманоїда (відео)

Висота робота становить лише 141 мм, він коротший за кулькову ручку, але при цьому зроблений за останнім словом техніки.

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Студенти Єпархіальної школи хлопчиків Гонконгу (DBS) Аарон Хо Ят Фунг, Ісаак Захарі То, Джастін Ван Ту Дуонг і Нго Гей Люнг зробили робота заввишки всього 141 мм, нижче ручки для письма. Він на 11,4 мм коротший за попереднього рекордсмена, якого 2022 року представив мешканець Пакистану Зейн Ахмад Куреші.

Юні інженери з Гонконгу визначили технічні характеристики свого робота за допомогою системи автоматизованого проектування, після чого домовилися із заводом про виробництво потрібних деталей. Зокрема, сервоприводів — це електронні пристрої, які з великою точністю обертають і штовхають частини машини, даючи їй змогу переміщати ноги та руки.

Для програмування та керування сервоприводами розробники взяли 16-канальну плату, додатково придбали інші апаратні компоненти, як-от гвинти, гайки, дроти та батарейки. Акрилові деталі корпусу вони просто роздрукували на 3D-принтері в лабораторії свого навчального закладу.

Студенти самі купили або зробили деталі для робота Фото: Скриншот

Отримавши всі частини, інженери почали збирати їх воєдино. На ноги пішло вісім сервоприводів, що відповідають за рухи ступень, колін і стегон. Після цього прийшла черга рук із сервоприводами на місці плечей і ліктів. До "тіла" підключили акумулятор на 7,4 В, а на спині встановили плату, що дає змогу керувати роботом за допомогою кнопок. Програмувати дії можна і через мобільний додаток.

Крім встановлення світового рекорду, студенти розробили цього робота як "маленький, недорогий, перезаряджаємий і програмований" інструмент для використання на освітніх семінарах STEAM (наука, технологія, інженерія, мистецтво і математика) для етнічних меншин і малозабезпечених сімей.

"Ми також плануємо відкрити вихідний код дизайну та програмування для досягнення наших цілей із просування освіти STEAM", — прокоментував Ісаак Захарі То.

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