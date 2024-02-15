США готує маневрену лазерну зброю для армії: збиватиме БПЛА до 600 кг

За задумом військових інженерів, лазерна зброя має бути досить маневреною, щоб швидко переміщатися разом із військами по полю бою.

Армія США потребує компактної лазерної зброї для боротьби з безпілотними літальними апаратами вагою до 600 кг. З цією метою тривають розробки прототипів, які б відповідали основним вимогам військових, передає Мilitary Аerospace.

Армійське бюро прототипування зброї спрямованої енергії в Редстоун-Арсеналі (штат Алабама, США) прагне підвищити здатність лазерної зброї протистояти ворожим БПЛА масою до 1320 фунтів (близько 600 кг, — ред.), які також називаються "БПЛА 3-го класу".

Але перш за все військові повинні оцінити експлуатаційну зрілість промислових підсистем лазерної зброї, таких як системи управління лазерним променем, силові та теплові системи, системи відстеження загроз, які можуть інтегруватися з апаратними і програмними інтерфейсами та з наявними системами управління і контролю.

За задумом військових інженерів, лазерна зброя проти дронів має бути відносно мобільною, для того, щоб не сповільнювати війська і дозволяти їм швидко пересуватися. Пристрої мають базуватися на модульній архітектурі відкритих систем (MOSA), знищувати або виводити з ладу ворожі безпілотні літальні апарати.

Військовим уже запропонували кілька варіантів такої зброї. Після її демонстраційних випробувань, вони оберуть найкращі пристрої, щоб взяти їх на озброєння.

Раніше ми писали про те, якою має бути ідеальна лазерна зброя проти дронів. Головна проблема лазерів полягає в погодних умовах, і якщо її вирішать, то такі системи швидко замінять звичні системи ППО, вважають експерти. Проте випробування лазерної зброї демонструють її життєздатність і ефективність. Можливо вона зробить революцію в сучасній війні в найближчі роки.