Покупці масово здають Apple Vision Pro до магазинів: важкі, незручні і повільно працюють

Гарнітура доповненої реальності за $3500 не виправдала очікувань багатьох користувачів. Деякі навіть пожалілися на головний біль і почервоніння очей, а винуватять поганий дизайн.

Користувачі почали повертати гарнітури суміщеної реальності Apple Vision Pro (які коштують від 3500 доларів США) до магазинів через дискомфорт, неприємні відчуття та стани, незадовільну роботу та з інших причин. Про це повідомляє сайт The Verge з посиланням на соціальні мережі та відгуки своїх співробітників.

Кілька останніх днів можна спостерігати хвилю повідомлень у соціальних мережах про наміри власників Vision Pro відправити свої пристрої назад у магазин. Політика Apple дозволяє повертати гаджети протягом 14 днів без пояснень; схоже, цього разу багато хто скористається можливістю.

Дискомфорт – головна причина повернень Vision Pro. Зокрема, користувачі гарнітури скаржаться на порушення руху та головний біль. Вага пристрою багатьом здається завеликою для носіння на голові. До того ж центр тяжіння гаджета зміщений вперед.

Користувач Vision Pro скаржиться на головний біль та порушення руху Фото: X (Twitter)

Менеджер The Verge Паркер Ортолані вважає, що використання гарнітури призводить до розриву судин в очах (явище, через яке з’являється симптом червоних очей). Інший користувач також це зауважив. Втім, подібне спостерігається й іншими гарнітурами віртуальної чи доповненої реальності.

Паркер Ортолані здав свою Vision Pro у магазин Фото: Threads

"Попри те, що вона настільки чарівний у використанні, як я і сподівався, її було просто надто незручно носити навіть протягом короткого періоду часу як через вагу, так і через дизайн ремінця. Я хотів користуватися, але боявся надягати", — каже Ортолані.

Користувачі відзначають, що пристрій надто дорогий та громіздкий, щоб можна було звикнути до постійних головних болів та напруження очей. Разом з тим багато хто висловив бажання повернутися до наступних поколінь Vision Pro, коли та якщо вони з’являться.

Апаратні проблеми — не єдині у Vision Pro.Часто скаржаться на те, що гарнітура не забезпечує достатньої продуктивності з огляду на велику її ціну. Користувачі кажуть, що цей пристрій не можна використовувати для їхньої роботи. Програміст пише, що "досвід кодування не переконав [його]", а проблеми з фокусуванням викликали головний біль.

Користувач скаржиться на досвід програмування у Vision Pro Фото: X (Twitter)

"Якщо я не використовую це для продуктивності, і якщо я не люблю це для розваг, і якщо на ньому недостатньо ігор, я просто не можу знайти виправдання, щоб її залишити", — написав один з користувачів Reddit.

Для Картера Гібсона, старшого менеджера, який керує спільнотою та модерацією в Google метушня з вікнами та менеджмент файлів зменшують продуктивність праці.

Корисувач скаржиться на незручну роботу з вікнами Фото: Threads

"Важко виконувати багатозадачність між вікнами, Деякі типи файлів просто не підтримуються на Vision Pro", — сказав Гібсон.

Попри велику кількість скарг нема статистики, скільки саме користувачів повернули або хочуть повернути Vision Pro. багато хто висловлює намір користуватися гарнітурою, але у наступних її поколіннях. Тож поки важко уявити, як ця ситуація відіб’ється на майбутньому гаджета.

Під час використання Apple Vision Pro виникають й інші несподіванки. Користувачі, які гуляли у гарнітурі на вулиці, стикалися зі спливними вікнами, які закривали поле зору.