Санкції США проти КНР заважають бізнесу: виробник обладнання для чипів ASML б'є на сполох

ASML боїться втратити ринок Китаю, адже минулого року на його частку припало 26,3% продажів літографічного обладнання голландського гіганта.

Голландська компанія ASML, найбільший постачальник обладнання для виробників комп'ютерних чипів, заявив, що санкції США проти технологічного сектору Китаю створюють ризики для бізнесу і поскаржився на список обмежень, що постійно поповнюється, введених Сполученими Штатами за згодою уряду Нідерландів. Подробиці передає SCMP.

Зокрема, в компанії незадоволені новими ліцензійними вимогами з боку Нідерландів щодо продукції ASML, а також одностороннім рішенням США обмежити експорт старого обладнання на деякі китайські заводи. Обмеження на експорт до Китаю скоротять продажі лінійки продуктів ASML із занурювальним глибоким ультрафіолетом (DUV) середнього класу приблизно на 10-15% цього року, прогнозують аналітики.

"Список китайських підприємств, на яких поширюються обмеження експортного контролю, збільшився з 2022 року. Ба більше, умови обмежень постійно змінюються", — зазначили в компанії.

Тиск на ASML посилюється і через конкуренцію з японськими компаніями Canon і Nikon та з американськими фірмами Applied Materials і KLA.

Як відомо, ASML домінує на ринку систем літографії. Однак Пекін прагне позбутися залежності від західних технологій і субсидує вітчизняне виробництво чіпів, наприклад у Shanghai Micro Electronics Equipment. Прогрес є, проте йде він повільно, оскільки у КНР немає ресурсів для створення обладнання, щоб виробляти передові процесори, наприклад, за 3-нанометровим техпроцесом.

Водночас китайські виробники поки що не поспішають відмовлятися від обладнання голландської ASML. Так, у 2023 році материковий Китай обігнав Південну Корею і став другим за величиною ринком для ASML, на який припадало 26,3% продажів, а перше місце посів Тайвань із 29,3%.

Раніше ми писали про те, що Китай налагодить випуск 5-нм чипів для Huawei у 2024 році, незважаючи на санкції США. Китайські бренди електроніки змушені переплачувати SMIC за процесори 7-нм і 5-нм. Аналогічні чипи від TSMC коштують у 2 рази дешевше за кращих показників продуктивності.