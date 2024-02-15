Як позбутися старого смартфона і не постраждати: інструкція для iPhone і Android

Перш ніж видаляти дані зі старих телефонів, краще їх скопіювати й перенести на ПК або в "хмару".

Коли ви купуєте новий смартфон, ви просто вставляєте SIM-карту зі старого пристрою. Однак на старому телефоні все ще зберігається ваша особиста інформація. Про те, як її видалити, розповідає видання Тechхрlorе.

Як видалити дані зі старого iPhone

Перш ніж видаляти дані, варто створити їхню резервну копію за допомогою iCloud або перенести на комп'ютер, підключивши пристрій до ПК через кабель. Зайдіть в iCloud — "Налаштування / Основні", прокрутіть донизу та виберіть "Перенесення або скидання iPhone". Система запропонує ввести пароль Apple ID. Після того, як ви скопіювали інформацію в "хмару", зайдіть в iCloud, вимкніть функцію "Локатор". Поверніться на сторінку налаштувань iCloud, прокрутіть униз і вийдіть із системи. Перш ніж блокування активації відключиться, вам потрібно буде знову ввести пароль Apple ID.

Якщо у вас є Apple Watch, від'єднайте його від старого телефону. Також не забудьте скасувати реєстрацію всіх AirTags, пов'язаних зі смартфоном.

Перезавантажте iPhone. Після цього ним зможе користуватися інша людина без шкоди для колишнього власника.

Як видалити дані зі старого Android

Користувачам смартфонів, що працюють на операційній системі Android, слід відкрити "Налаштування", потім натиснути "Загальне управління", прокрутити донизу та натиснути на "Скидання", потім вибрати "Скидання до заводських налаштувань".

Якщо у вас є, наприклад, обліковий запис Samsung, вам також необхідно буде підтвердити його справжність.

На різних телефонах Android можуть бути різні способи відновлення. Зверніться до виробника за конкретними інструкціями.

Раніше ми писали про те, що Samsung Galaxy S24 за 72 000 грн розгнівали користувачів дефектами екранів. Екран флагманських смартфонів Samsung показав себе не найкращим чином. Спочатку користувачі бачили бліді кольори, а потім знайшли зернистість.