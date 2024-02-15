Компанія NVIDIA перевищила вартість Amazon та Google: попереду планка в 2 трлн доларів

Порівняно з іншими технологічними компаніями NVIDIA зростає вкрай швидко. В минулому її зростання забезпечував майнінг, зараз це прискорювачі для штучного інтелекту.

14 лютого, через день після перевищення вартості Amazon, акції NVIDIA зросли ще 2,5%, це дозволило компанії перевищити вартість Alphabet (материнської компанії Google). Про це повідомляє видання Bloomberg.

Акції NVIDIA зросли у середу, та закрилися із ринковою капіталізацією компанії близько $1,83 трлн, – більше, ніж вартість пошукового гіганта у $1,82 трлн. Завдяки цьому виробник мікросхем став четвертою за вартістю компанією у світі. Наступною сходинкою для зростання NVIDIA є Saudi Aramco, вартість якої оцінюється приблизно у 2 трильйони доларів.

NVIDIA обігнала Alphabet Фото: Bloomberg

Цього року зростання NVIDIA можна назвати вибуховим. Акції зросли приблизно на 49% і додали близько 602 мільярдів доларів у ціні завдяки величезному попиту на прискорювачі, які забезпечують центри обробки даних, що виконують складні обчислювальні завдання, необхідні для застосунків ШІ. Інші технологічні компанії з великою капіталізацією вже оголосили про прибутки, NVIDIA планує опублікувати звіт 21 лютого.

Аналітики Волл-стріт бачать ознаки постійного високого попиту на прискорювачі ШІ H100 від NVIDIA. Продажі дизайнера чипів були зумовлені витратами на штучний інтелект його найбільшими клієнтами, зокрема Microsoft та Meta.

Принаймні п'ять брокерів підвищили цільові ціни на NVIDIA цього місяця. Аналітики в середньому підвищили оцінки доходу компанії за 2024 рік більш ніж на 100% за останні 12 місяців.

Зростання NVIDIA порівняно з іншими компаніями Фото: Bloomberg

Попри те, що лихоманка штучного інтелекту призвела до зростання акцій технологічних компаній, які були пов’язані з цією технологією, NVIDIA є однією з небагатьох компаній, котра продемонструвала значне зростання доходів від штучного інтелекту.

AMD ще далеко до NVIDIA, але компанія намагається не відставати у галузі ШІ. Нещодавно AMD придбала компанію Nod.ai, яка забезпечуватиме програмні рішення для реалізації можливостей ШІ-прискорювачів. Але у той час, як NVIDIA збільшила свій прибуток за минулий рік на 100%, AMD втратила 18%, попри наявність у продуктовій лінійці виробника рішень для ШІ та нейромереж.