Заміна ПК: стіл оснастили прозорим OLED-екраном і вбудованим системним блоком (відео)

Пристрій під назвою DK-07 дає змогу встановити всі елементи комп'ютера, включно із системою охолодження, і має додатковий монітор-стільницю.

Китайська компанія Lian Li в рамках виставки Digital Expo 2024 представила дивний гаджет — стіл з OLED-дисплеєм і двома персональними комп'ютерами, передає PCMag.

Пристрій під назвою DK-07 має у своєму розпорядженні нішу, в яку можна помістити всі компоненти ПК, включно із системами водяного охолодження. Цікавою особливістю є стільниця з так званого перемикального скла, здатного ставати то прозорим, то непрозорим.

Праворуч під стільницею розташована ніша з шухлядами для різних дрібних предметів, наприклад батарейок, зарядок тощо. Зліва компактно вбудований висувний USB-хаб із великою кількістю портів, бездротовою зарядкою і розеткою. Також є вбудований підстаканник, здатний або охолодити напій, або зберігати його теплим.

Стіл від Lian Li отримав вбудований 30-дюймовий прозорий OLED-екран від LG. Розробники кажуть, що цей дисплей можна використовувати як другий монітор. Пристрій дає змогу інтегрувати радіатори систем рідинного охолодження різних розмірів і в різних кількостях.

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