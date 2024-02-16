Дірявий захист від дронів: російська РЕБ "Волнорез" виявилася неробочою

Цим "грибом" хотіли захищати техніку від дронів, але щось на практичних випробуваннях пішло не так. Тепер "военкор" не радить винахід

Засіб радіоелектронної боротьби "Волнорез", яки роздавали російським військовим виявився зовсім неробочим. Про це повідомляє російський блогер Володимир Романов у своєму телеграм-каналі.

У повідомленні в телеграм джерело зазначає, що тим, хто отримав даний прилад, варто протестувати його, побачити невтішні результати та не вірити словам. За його словами РЕБ "Волнорез" повністю не працює.

РЕБ "Волнорез" не працює Фото: Telegram

Хто такий Володимир Романов?

Володимир Романов — російський блогер із Криму, який веде телеграм-канал "Romanov Лайт".

Раніше він уже став відомим через скандальне відео, на якому Катерина Коломієць із Херсона, вибачаючись перед росіян, говорить про "проходження курсу денацифікації". Достеменно невідомо, чи Романов зняв зрежисований ролик із підставними особами, чи жінку змусили говорити потрібний російським пропагандистам текст за допомогою погроз.

Сам Романов назвав відео своїм "ексклюзивом" і заявив, що відкриває рубрику "денацифікація". Протягом наступних трьох днів на його каналі з'явилося ще кілька подібних роликів. На них люди вибачалися перед окупантами, але при цьому вони затиналися і виглядали наляканими.

Крім того, Романов змушував вибачатися на камеру тих своїх підписників, які залишали в його телеграм-каналі неугодні самому блогеру коментарі.

У вересні 2023 року Російська армія проводила випробування компактної системи радіоелектронної боротьби, представленої під назвою "Волнорез" на виставці "Армія 2023". Тоді росіяни випробовували РЕБ в окупованому Криму. Тоді Сергій Бескрестнов припустив, що ці РЕБ мають захищати екіпажі транспортних засобів від FPV-дронів.

За словами фахівця, з зображень стає зрозуміло, що незвичайна форма антени здатна випромінювати радіоперешкоди на частоті від 900 МГц зі сферичною діаграмою. А раз так, то це саме система радіоелектронної боротьби з компактними FPV-квадрокоптерами. Нібито антена здатна працювати на частотах до 3000 МГц.

Пізніше Бескрестнов розповів про можливі недоліки такої системи захисту. Росіяни мали завдання винайти універсальну антену, яка працювала б в широкому діапазоні частот і мала б сферичну діаграму, щоб створювати захисний "купол" для техніки. Для цього підходила антена "Гриб".

Однак реалізації у "Волнорезі" має критичні недоліки. Діаграма має великий провал, саме це місце є вразливим та незахищеним. Такий Купол можна сміливо атакувати, повернувши антени на дронах горизонтально. Можна вважати, що його немає", — сказав Бескрестнов.

Експерт вважав, що російські виробники хитрували з тестами "Волнорезі". Вони публічно демонстрували захист від FPV, який летить дуже далеко від пульта. Такий дрон, за словами Бескрестнова, легко заглушити.

"Якщо наші пілоти запустять FPV з кількох кілометрів із пультом на 2 вати і з гарною антеною, плюс промацають діаграму антени і пограються з поляризацією, то весь захист "Волнореза" полетить", — сказав він.

Зараз на російських танках встановлюють нову систему радіоелектронної боротьби "Сания". Про появу комплексу від російської компанії стало відомо у жовтні 2023 року. Росіяни зазначали, що "Сания" може виявляти БпЛА на дальності до 1,5 км та виводити його з ладу на відстані до 1 км.