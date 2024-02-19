Лишилося 5 у всьому світі: у смітті випадково знайшли два перші настільні ПК Q1 (фото)

На Q1 уперше встановили легендарний процесор Intel 8008, який дав початок сучасним комп'ютерам. Пристрій має корпус зі вбудованими дисплеєм і клавіатурою.

Компанія з утилізації відходів Just Clear під час розчищення одного з будинків у Лондоні знайшла два екземпляри перших настільних комп’ютерів ПК Q1 від Q1 Corporation, випущений у 1972 році. Про це повідомляє видання Mirror.

Компанія уважно поставилася до знахідки та за допомогою консультанта визначила їхню історичну цінність. Коли співробітники Just Clear не змогли знайти жодної інформації в інтернеті, голова компанії Брендан О'Ші звернувся по допомогу до комп'ютерного експерта. Він був вражений, коли дізнався, що ця модель була першим у світі повністю інтегрованим настільним комп’ютером із однокристальним мікропроцесором.

ПК Q1, який більше нагадував друкарську машинку, став великим кроком уперед в історії комп’ютерів. Він був відомий своєю високоякісною збіркою, унікальним дизайном і неоново-помаранчевим плазмовим дисплеєм. Перший справжній мікрокомп’ютер був виготовлений корпорацією Q1 в Америці, лише кілька з них дісталися до Британії.

Перший ПК Q1 мав монохромний жовтогарячій дисплей Фото: Mirror

"Наші команди щодня знаходять різноманітні речі, деякі з яких мають історичне значення, але я ніколи не міг уявити, що ми знайдемо щось настільки важливе для галузі технологій та історії комп’ютерної техніки, — зазначив Брендан О'Ші. — Комп’ютери були поховані під купою коробок, і спочатку ми просто думали, що це дві гарні частини історії обчислювальної техніки 1970-х років, які, можливо, ми б утилізували, якщо вони не підходили для повторного використання, і відправили б в потік електронних відходів. Однак після консультації ми зрозуміли, що фактично знайшли два надзвичайно рідкісні предмети, із яких сьогодні у світі відомо лише про три".

Як зазначає сайт Tom’s Hardware, комп'ютер Q1 використовує 8-розрядний процесор Intel 8008, який підтримує 16 КБ пам’яті й має максимальну тактову частоту 800 кГц. Процесор Intel 8008 початково був призначений для комп’ютера DataPoint 2200 від Computer Terminal Corporation, але Intel запізнилася з реалізацією процесора. Тому Intel DataPoint 2200 став процесором 8008, а CTC використала власний чип із багатьох елементів у 1971 році, який не був процесором на єдиному кристалі, як Intel 8008 чи процесори сучасних ПК. Сучасні багатоядерні процесори з'явилися за 30 років після першого ПК з Intel 8008.

"Без корпорації Q1 не було б ні ПК, ні комп’ютерів Mac, ні телефонів Apple чи Android. Перші ПК в 1970-х і 1980-х роках заклали основу для сьогоднішніх універсальних пристроїв — комп’ютерів, який настільки проникли в повсякденне життя. Ми покладаємося на комп’ютери в роботі, спілкуванні, розвагах, але без першопрохідців нічого з цього не існувало б", — каже Пол Нів із факультету комп’ютерних наук Кінгстонського університету.

Знайдені комп’ютери демонстрували публіці в Кінгстонському університеті в Сурреї, що в Англії, до 17 лютого. Очікується, що згодом обидва будуть виставлені на аукціон або продані приватному покупцеві.

Коли процесори для комп'ютерів ще не були такими, як зараз, виробники пропонували масу незвичних рішень їхньої реалізації. Нагадаємо, у грудні 2023 року ентузіаст знайшов прозорий процесор на сапфіровій підкладці 1977 року.