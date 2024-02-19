Роботи-ящірки зі ШІ можуть врятувати кораблі ВМС США від загроз: на що вони здатні

Роботи Gecko Robotics можуть вчасно попередити про поломку на судні: вони збирають у 100 разів більше даних і роблять це в 10 разів швидше за людей.

Роботи-ящірки зі штучним інтелектом (ШІ) можуть змінити правила гри на полі бою, вважає експерт у галузі оборони Дуг Філіппоне. Про особливості нової технології він розповів виданню Fox News.

Одна з найцікавіших розробок у галузі військових технологій, на думку експерта, — робот від Gecko Robotics. Пристрої здатні рухатися будь-якими поверхнями і навіть прямовисними стінами, як ящірка-геккон. Завдання ботів — інспекція суден. Вони можуть проникати у важкодоступні для людини місця і виявляти поломки, потім зібрану інформацію вони передають операторам.

Військово-морські сили, на думку Філліппоне, могли б використовувати роботів Gecko зі штучним інтелектом не тільки для перевірки стану суден, а й для створення цифрових моделей кораблів, скорочення часу, витраченого на технічне обслуговування, і запобігання виведенню кораблів з експлуатації в сухий док. Один пристрій уже провів інспекцію десантного корабля та есмінця класу "Арлі Берк". Однак, додає експерт, рішення, як і раніше, мають ухвалювати люди.

"Усі ці технології мають допомагати людям ухвалювати рішення, але не ухвалювати рішення за них", — сказав Філіппоне Fox News.

Роботів можна використовувати для контролю роботи резервуарів, котлів, посудин під тиском, трубопроводів тощо. Вони оснащені спеціальними датчиками для перевірки товщини стінок, точкової корозії та численних форм деградації техніки. За заявою інженерів, боти збирають у 1000 разів більше інформації, ніж люди, і роблять це в 10 разів швидше.

Роботи під назвою TOKA оснащені потужними магнітними колесами, які дають їм змогу ефективно і точно перевіряти широкий спектр обладнання з вуглецевої сталі — від енергетичних котлів до резервуарів для зберігання і навіть контейнеровозів. Роботи MONARCH володіють компактними і модульними корисними навантаженнями, які можуть переміщатися по складній геометрії і збирати нові рівні даних. Вони підходять для перевірки старіючих бетонних конструкцій, наприклад, гідроелектростанцій, атомних електростанцій, бетонних мостів тільки в США.

Раніше ми писали про те, що роботи навчилися самі збиратися в зграї і тримати стрій: як це стане в пригоді військовим.