Війна машин усе ближче. Чому роботизація не скоротить сухопутні війська: досвід України

Бойовий потенціал конкретного юніта при використанні роботів може сильно зрости. Однак варто зважати на те, що застосування на полі бою потребує багато фахівців, які зможуть обслужити, відремонтувати чи витягнути бойові платформи. Автор досліджує впровадження роботизованих та автономних систем у військах на прикладі війни в Україні.

Related video

У червні 2022 року я подорожував з українським розвідувальним підрозділом, який намагався запустити БПЛА з камерою над низкою російських позицій. Хоча використовуваний ними безпілотник був автономним, це не можна було зробити з віддаленого штабу натисканням кнопки. Замість цього колоні з восьми машин і восьми осіб довелося пробиратися через "сіру зону", встановлювати зв'язок і утримувати позицію протягом кількох годин.

Порівнюючи картинку безпілотних операцій на слайдах Пентагону й українську реальність, я згадав про цей випадок.

Фокус переклав статтю Джека Вотлінга про те, чому робот не замінить людину в сухопутних військах.

В умовах проблем із рекрутингом особового складу до західних збройних сил стало модним стверджувати, що військові лідери згладжують наслідки скорочення чисельності військ за рахунок зменшення потреби в масі завдяки перспективам, що їх відкривають роботизовані та автономні системи. Проблема з цим аргументом полягає в тому, що, якщо говорити про сухопутні війська, він не має під собою жодних підстав. Як я спостерігав в Україні та на інших театрах воєнних дій, впровадження роботизованих і автономних систем у війська може призвести до збільшення як кількості людей, так і розмаїття навичок, необхідних у військах.

Реальність більшості нових технологій така, що для їхнього застосування необхідні люди, і якщо кількість солдатів скорочується в одній області, вони часто переміщуються в інші частини поля бою

Для підтримки безпілотника потрібна була така кількість людей, тому що для виконання місії потрібні були оператор, технік і фахівець зі зв'язку, а також засоби захисту, щоб зберегти їм життя, поки вони виконують свою роботу. Технологія була просунутою, але при цьому залишалася трудомісткою і вимагала високої кваліфікації. Вимоги до персоналу також не обмежувалися людьми на місцях. Щоб спланувати траєкторію польоту безпілотника, оператори РЕБ повинні були провести електромагнітну розвідку, а щоб використати отриману картинку, були потрібні фахівці з аналізу зображень. Реальність більшості нових технологій така, що для їхнього застосування необхідні люди, і якщо кількість солдатів скорочується в одній царині, вони часто переміщаються в інші частини поля бою.

Необхідний мінімум

Хоча автономні системи нерідко можуть збільшити можливості підрозділу, у війні залишається необхідний мінімум людей для виконання основних завдань. Розглянемо піхотний підрозділ, оснащений невеликою автономною гусеничною машиною з кулеметом і датчиками, а також невеликим дроном для спостереження. Припустимо, що чисельність піхотного загону без цих засобів зазвичай становить 12 солдатів, розділених на три вогневі групи. У випадку загону з роботизованою та автономною системою очевидно, що дві вогневі групи мають залишитися незмінними. Це пов'язано з тим, що автономні системи мають чіткі обмеження. Гусенична машина не може штурмувати окоп, забиратися в будівлю або брати полонених. Так, піхотному відділенню, як і раніше, потрібні дві штурмові вогневі групи.

Гусенична машина не може штурмувати окоп, забиратися в будівлю або брати полонених Фото: QinetiQ

Третя вогнева група, що становить вогневу базу, може з користю застосовувати роботизовані й автономні системи. Під час випробувань ці системи продемонстрували, що вони можуть забезпечити набагато ефективніше, оперативніше і точніше придушення, ніж кулеметник-людина. Однак не можна залишати їх на самоплив. Роботизовані й автономні системи погано оцінюють контекст, і без людини, яка включена в ланцюжок (але не перебуває в самій машині), за моїми спостереженнями, вони роблять найрізноманітніші дурниці – від нескінченної стрілянини по уражених цілях до застрягання в таких простих перешкодах, як ворота ферми.

Проблема в тому, що якщо одна людина має перебувати поруч із роботизованими й автономними системами, то необхідно, аби поруч із нею була й друга людина. Залишати когось одного на полі бою – не найкраща ідея. Наприклад, якщо він поранений, хтось має бути поруч, щоб підтримати його. Самотність перед обличчям безпосередньої загрози життю впливає на моральний дух і прийняття рішень.

Крім того, існує проблема з безпілотними повітряними системами. Ці безпілотники стають критично важливими для тактичних дій, у чому я особисто переконався під час своїх численних поїздок в Україну. Але оператор, який використовує безпілотник, дивиться в окуляри або на термінал управління. Оператори позбавлені ширшої ситуаційної обізнаності. Їм не місце в штурмових групах, і нерозумно залишати їх наодинці, коли вони діють у безпосередній близькості від противника. Так, загін із роботизованими й автономними системами та безпілотником може бути набагато потужнішим за загін без них, але він не обов'язково стане меншим.

Хвіст має значення

Якщо сконцентрувати нові технології, а не розподіляти їх по загонах, то можна домогтися певної переваги в ефективності використання живої сили. Наприклад, дві людини цілком можуть контролювати бойові дії цілого протитанкового взводу роботизованих і автономних систем, оснащених ПТКРами, або керувати бойовими діями взводу роботів-кулеметників. Тому в контексті батальйонної роти вогневої підтримки на одну обслуговувану екіпажем гармату може припадати менше персоналу. Однак ефект полягає не в зменшенні кількості необхідного персоналу, а в його переході в роту підтримки.

Ефект бойових платформ полягає не в зменшенні кількості необхідного персоналу, а в його переміщенні в роту підтримки Фото: Telegram / Михайло Федоров

У той час як двоє людей цілком можуть спостерігати за протиракетним екраном, існує безліч завдань, включно з несенням вахти під час сну, які вимагають більшої кількості людей. Але справжньою проблемою стає тягар обслуговування роботизованих і автономних систем. Традиційний кулеметний взвод у піхотному батальйоні несе на собі відносно прості механічні об'єкти, які можна підтримувати в робочому стані за допомогою батальйонного зброяра та його інструментів.

Кулеметному взводу, оснащеному роботизованими та автономними системами, доведеться керувати цілим парком складних машин, які складаються з механічних трансмісій і силових агрегатів, складної електроніки в датчиках, зброї, а також програмного забезпечення та засобів зв'язку, що забезпечують їх функціонування. Крім того, якщо така машина отримує пошкодження трансмісії, її необхідно відремонтувати. Вона занадто важка, щоб її можна було підняти. Тому батальйону потрібна машина, здатна буксирувати роботизовану систему.

Я чітко пам'ятаю випадки, коли під час випробувань на рівнині Солсбері і в Сполучених Штатах автономні машини потрапляли в занадто м'який ґрунт і залишалися знерухомленими. Евакуатор також потребує оператора та обслуговування. Нерозумно припускати, що той самий слюсар, який керує гусеницями і силовою установкою, обов'язково матиме досвід перепрограмування, оновлення, налагодження або управління програмним забезпеченням системи. Тому необхідна не просто відповідна кількість людей, а й розширений ряд навичок, включно з тими, які мають великий попит у цивільній економіці.

MQ-9 Reaper потребує двох екіпажів — пілота й оператора корисного навантаження, а ще пару для заміни через тривалий політ Фото: U.S. Air Force

Ще один чинник, який рідко враховують під час обговорення ефективності роботизованих та автономних систем для персоналу, полягає в тому, що потужніші платформи часто надають можливості, для використання яких необхідні робочі руки. Хорошим прикладом цього є безпілотники Predator і Reaper. Спочатку здавалося, що вони економлять персонал. Дійсно, вони потребували двох екіпажів – пілота й оператора корисного навантаження – а часто й трьох або чотирьох, враховуючи тривалість їхніх польотів. Та все ж порівняно з кількістю літаків, які мали б перебувати в повітрі, щоб забезпечити порівнянне стійке покриття, і з необхідністю мати в запасі підготовлений персонал для заміни збитих пілотів, вони, як здавалося, забезпечували підвищення ефективності.

Але потім було помічено, що, хоча екіпаж може спостерігати за конкретною точкою через сенсорну кулю MX-15, платформа може збирати зображення на набагато більшій території під час місій, а також передавати інші дані, наприклад, про сигнали. Однак для того, щоб осмислити всі зібрані дані, була потрібна велика кількість аналітиків і техніків. Так, до 2010-х років кількість людей, задіяних на одній орбіті "Ріпера", могла досягати 150 осіб. Подальша автоматизація аналізу дала змогу скоротити це число, але чисельність сил підтримки в повітряній розвідці й зараз набагато більша, ніж раніше.

Остання проблема, пов'язана з ідеєю про скорочення персоналу завдяки автоматизації та технологіям, полягає в тому, що ці ідеї рідко аналізують в умовах протистояння, коли противник намагається порушити ці можливості. Наприклад, здатність безпілотників завдавати масових точних ударів по тактичних ешелонах може стати важливим потенціалом. Однак вона ефективна тільки в тому разі, якщо буде підкріплена можливістю проводити електромагнітну розвідку та іншу розвідувальну підготовку для планування ударів, щоб уникнути ворожої РЕБ. І навпаки, на полі бою, де противник володіє такими можливостями, потреба в засобах ППО малої дальності та власному радіоелектронному захисті в тактичних формуваннях тягне за собою необхідність залучення до загальновійськових підрозділів додаткових фахівців, які раніше не були потрібні. У результаті відбувається перерозподіл особового складу, а не скорочення його кількості.

Висновок

Військові – часто обґрунтовано – бачать переваги в нових технологіях. Є також надія, що нові технології вирішать сьогоднішні проблеми. Безліч чинників сприяють когнітивній упередженості армійської верхівки, змушуючи її вірити, що проблему набору персоналу можна вирішити за допомогою інновацій.

Технології вимагають великих трудовитрат, коли мова заходить про людей Фото: Milrem Robotics

Але коли мова заходить про людей, технології вимагають великих трудовитрат. Щоб забезпечити гарантований потенціал для виконання завдань на полі бою, потрібен необхідний мінімум людей. Технологія часто витісняє людей, але не усуває їх. Сьогодні жменька фахівців може організувати обстеження величезної кількості датчиків і навести на цілі безліч видів зброї – наприклад, в інтегрованій мережі ППО, – але для підтримки цієї мережі в цілісному стані потрібно набагато більше персоналу. Головний висновок полягає в тому, що використання технологічних переваг часто створює потребу в додатковому персоналі, що виконує завдання, які раніше не передбачалися.

У цьому контексті вкрай важливо, щоб військові розв'язували проблему набору персоналу, оцінюючи свої пропозиції та адаптуючи їх для залучення необхідних фахівців. Це особливо важливо, якщо знадобиться залучити й утримати у військовій сфері тих, чиї навички затребувані і в цивільній економіці.

Про автора

Джек Вотлінг – доктор наук, старший науковий співробітник з питань сухопутної війни Королівського інституту об'єднаних збройних сил.