Власники вебкамер нагляду Wyze могли підглядати за іншими людьми: вже не вперше

За останні пів року це вже другий такий випадок з клієнтами компанії, проте найбільш масовий. У вересні минулого року клієнти Wyze також могли бачити чужі трансляції.

У минулу суботу 17 лютого виявилося, що деякі власники камер нагляду Wyze могли бачити помешкання інших людей; власник компанії казав, що таких випадків було 14, але зараз їх нарахували вже 13 000. Про проблеми з безпекою камер розповідає сайт The Verge.

Клієнти повідомляли, що бачили невідомо зображення та відео на власній вкладці "Події". Wyze вимкнув доступ до вкладки та розпочав власне розслідування. Але приблизно 13 000 людей вже встигли отримати можливість несанкціоновано підглядати у будинки незнайомців. У Wyze кажуть, що 1504 людини торкнулися цих мініатюр, щоб збільшити, а деякі з них змогли переглянути відео. Компанія стверджує, що всі постраждалі користувачі були повідомлені про порушення безпеки, і що понад 99% усіх клієнтів не постраждали.

Однак клієнти Wyze вже висловлюють своє обурення на Reddit та в інших місцях. Одна користувачка Reddit, яка описала себе як "23-річна дівчина", саме готувалася до роботи під час зламу, сказала, що засмучена та що збирається видалити свій обліковий запис. "Я почуваюся такою скривдженою", — сказала вона.

Wyze намагається виправити ситуацію впровадженням додаткового рівня перевірки, перш ніж користувачі зможуть переглядати зображення чи відеоматеріали на вкладці "Події". "Ми також модифікували нашу систему, щоб обійти кешування для перевірки зв’язку між користувачем і пристроєм, доки ми не знайдемо нові клієнтські бібліотеки, які пройшли ретельний стрес-тест на екстремальні події, подібні до того, що ми мали в п’ятницю", — йдеться в електронному листі компанії.

Електронний лист завершується додатковими вибаченнями, включаючи визнання того, що все це буде "новиною, що розчаровує" більшість користувачів, незалежно від того, постраждали вони від порушення чи ні.

Але подібний інцидент трапляється з продукцією компанії вже вдруге. Про перший випадок сайт The Verge повідомив у вересні 2023 року, тоді, згідно з заявою Wyze, близько 10 людей могли бачити відео з камер незнайомців. Ще раніше, у березні 2022 року виявилося, що Wyze три роки знала про уразливість системи безпеки, яка могла дозволити зловмисникам отримати доступ до камер WyzeCam v1, але просто тихо припинила роботу цієї камери та не повідомила про небезпеку клієнтів.

Вебкамери дозволяють уникнути багатьох проблем, але також іноді й створюють їх. Під час російського вторгнення було виявлено спостереження росіянами через вебкамери за українською ППО.