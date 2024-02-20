Не можуть відірватися від Китаю: у США не виходить налагодити своє виробництво чипів

Деякі експерти вважають, що США знадобиться кілька років, перш ніж програма з нарощування виробництва процесорів принесе значні результати.

Великі виробники процесорів, які покладалися на розширення виробничих потужностей у США, зіткнулися з низкою труднощів, унаслідок чого побудовані ними заводи не працюють. Адміністрація президента Джо Байдена не поспішає виділяти обіцяні багатомільярдні гранти — у підсумку напівпровідникова промисловість "стоїть", поки китайська розвивається швидкими темпами, передає NY Times.

У грудні 2022 року компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, провідний виробник передових чипів, заявила, що планує витратити 40 млрд доларів в Аризоні (США) на будівництво першого великого центру з виробництва напівпровідників. Цей проєкт став символом прагнення президента Джо Байдена стимулювати збільшення внутрішнього виробництва чипів. Однак влітку 2023 року TSMC відклала запуск виробничих ліній на першому заводі в Аризоні до 2025 року, заявивши, що місцевим працівникам бракує досвіду у встановленні деякого складного обладнання. А в січні 2024-го компанія оголосила, що другий завод не вироблятиме чипи до 2027 або 2028 року, пославшись на невизначеність щодо вибору технологій і федерального фінансування.

TSMC — лише один із виробників, які зіткнулися з перешкодами на шляху розширення діяльності в США. Проблема в тому, що адміністрація Джо Байдена не поспішає розподіляти обіцяні гранти, сума яких сягає 39 млрд доларів. Ці гроші виділені на розвиток напівпровідникової промисловості США і зниження залежності країни від технологій з Китаю та інших країн Східної Азії. TSMC, Intel, Samsung і Micron ось-ось мають отримати гранти, але чи станеться це найближчими днями, чи місяцями, — невідомо. Прикметно, що проблеми, з якими виробники стикаються у США, шкодять не тільки їм, а й промисловій політиці президента Байдена, який веде передвиборчу кампанію.

Деякі експерти стверджують, що в плані посилення виробничих напівпровідникових потужностей США поки що нічого суттєвого зробити не вдалося. І знадобиться кілька років, перш ніж програму можна буде вважати успішною.

Аналітики кажуть, що будь-які затримки з видачею грантів можуть завдати шкоди Сполученим Штатам, які прагнуть знизити глобальну залежність від заводів з виробництва мікросхем на Тайвані, в Південній Кореї та в Китаї. І водночас країни-конкуренти намагаються перетягнути виробників на свій бік. Так, TSMC погодилася відкрити виробництво в Японії та Німеччині.

Що довше уряд США зволікатиме з розподілом грантів, то швидше інші держави інвестуватимуть у напівпровідникову промисловість Східної Азії, вважає Джиммі Гудріч, старший радник з технологічного аналізу RAND. Але чиновники з Мінторгу США і Білого дому запевняють, що все йде своєю чергою, і поспішати не варто. А тим часом, компанії "затягують паски". Приміром Intel хоч і розширює виробництво, проте не поспішає витрачати кошти на закупівлю великих партій дорогого обладнання. Нещодавно компанія заявила, що не планує розпочинати виробництво у 2025 році в Огайо, де вона витратила 20 млрд доларів на два нові заводи. Інші виробники чипів не хочуть розпочинати будівництво, поки не отримають гранти від держави. Про таке рішення заявили в компанії SkyWater.

Раніше ми писали про те, що Китай не зможе виробляти передові чіпи самостійно. Посол Тайваню в США Александр Юй впевнений, що санкції США не дають КНР розвивати виробництво мікросхем, а всі заяви Пекіна про передові розробки — брехня.