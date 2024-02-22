На телефонах членів Європейського парламенту виявили шпигунські програми, — Politico

За словами журналістів, проблему виявили, коли один із членів підкомітету пішов на планову перевірку, під час якої було виявлено сліди шпигунського ПЗ.

Парламент Європи виявив ознаки злому на двох пристроях членів і персоналу Підкомітету з безпеки та оборони (SEDE). У зв'язку з цим було оголошено підвищений рівень пильності. Про це повідомляє видання Politico.

Після виявлення ознак злому на двох пристроях, Європарламент закликав членів Підкомітету з оборони перевірити свої мобільні телефони на наявність шпигунського програмного забезпечення.

Проблему було виявлено під час запланованої перевірки, коли один із членів підкомітету виявив сліди шпигунського програмного забезпечення. Він зазначив, що спочатку не зрозумів, чому став об'єктом уваги.

"У зазначеному геополітичному контексті та з урахуванням характеру файлів, за якими слідкує підкомітет з безпеки та оборони, особлива увага приділяється пристроям членів цього підкомітету та персоналу, який підтримує його роботу", — йдеться в заяві заступника представника Європарламенту Дельфіни Колард.

Нагадаємо, що влітку 2023 року кілька проросійських хакерських угруповань, зокрема Killnet, Revil і Anonymous Sudan, пообіцяли провести найпотужнішу атаку на європейські банки.

А також Федеральне бюро розслідувань США ліквідувало російський ботнет, який заразив сотні домашніх Wi-Fi-маршрутизаторів за допомогою програмного забезпечення Moobot. Агентам вдалося "очистити" обладнання, застосувавши ту саму шкідливу програму.