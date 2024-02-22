Росія виготовила не менше 1614 "Шахедів" на двох заводах: чим відрізняються від іранських

За оцінками українських фахівців, у Росії виробляють кращі дрони, ніж в Ірані, але їх конструкція та ефективність принципово не відрізняються.

Росія вже побудувала два заводи з виробництва дронів "Шахед", при цьому російські та іранські вироби мають помітні відмінності. Про них розповів в інтерв’ю виданню "Вечірній Київ" директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

Фахівець каже, що в Україні детально дослідили численні уламки "Шахедів" чотирьох моделей, які росіяни відправляли в Україну: Shahed-131, Shahed-136, Mohajer-3 та Mohajer-6. Найбільш "популярними" серед них є Shahed-136, які діляться аж на три різних серії: "М", "К" та "Ы".

"Безпілотники, які позначені літерою "М" – суто іранського виробництва. "Ы" — приходить у РФ у розібраному вигляді, а потім росіяни збирають їх на своїх заводах. При цьому болгаркою або лазером зрізають усі написи з компонентів, які свідчать про країну виробника, тобто Іран", — пояснює Рувін.

З чого зроблені ШАХЕДИ. Західні компоненти в російських дронах

Лише дрони з серії "К" повністю виготовляються у Росії. Корпус цієї модифікації роблять зі склопластику, а його бойова частина більша, ніж в оригіналів: 51 кг замість 46,5 кг в іранських, також є й інші відмінності. Версію Shahed-136К можна вважати найбільш досконалою, але вона не має принципових відмінностей від початкового Shahed-136.

В Україні знайшли рештки 3480 "Шахедів" серії "М" — це цілком іранські дрони. їхні деталі не мають маркування про виготовлення в Ірані, але це можна встановити за іншими ознаками.

Начинка дронів, російське маркування Фото: Вечірній Київ

"Можемо сказати, що росіяни налагодили власне виробництво. Вже є "Шахед-К" з порядковим номером 1614. Тобто стільки безпілотників уже випустили. Загалом Росія запустила щонайменше два заводи з виробництва "Шахедів", — каже експерт.

У перших "Шахедах", які підбили в Україні, були частини, виготовлені у США, Польщі, Японії та в самій Україні або для неї. В одному з БПЛА знайшли кнопковий мобільний телефон з написом "вироблено у В’єтнамі".

Раніше повідомлялося, що власні "Шахеди" виробляє не тільки Росія, але й Китай. Цікаво, що китайські БПЛА, які дуже нагадують "Шахеди", ймовірно, є похідними від спільного "предка" цих дронів, ізраїльських дронів Harpy від компанії IAI.