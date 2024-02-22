Без зв'язку 50 тисяч осіб: у США стався масштабний збій у операторів та деяких сервісів

Спочатку на перебої скаржилися користувачі лише одного оператора, вони не могли додзвонитись навіть у 911. Проте згодом зв’язок зник й у інших компаній.

Зранку 22 лютого по всій території США стався масштабний збій у операторів мобільного зв’язку. Деталями поділились у CNN.

Вранці з перебоями мобільного зв’язку стикнулися багато клієнтів мережі AT&T. Американці втратили можливість здійснювати дзвінки, відправляти текстові повідомлення та користуватись мобільним інтернетом.

У компанії визнали, що мережа вийшла з ладу, але причину збою не назвали. Пресслужба запевнила, що деякі частини системи вже починають відновлюватись, але терміни повного відновлення поки надати не може. Користувачів, які втратили зв’язок, закликали використовувати Wi-fi,

З’ясувалось, що клієнти AT&T через збій не можуть додзвонитись на лінію 911 та звернутись за допомогою в екстрені служби. Також про перебої зі зв’язком повідомляли й користувачі інших операторів, але компанії запевнили, що проблеми AT&T не впливають на їхню роботу.

У ЗМІ зазначили, що протягом останніх кількох днів у AT&T вже ставалися збої. Джерело у галузі розповіло журналістам, що ознак кібератаки чи іншого злочину немає.

Проте згодом у The Guardian передали, що на перебої з мобільним зв’язком поскаржились вже понад 50 тисяч користувачів різних операторів. Окрім AT&T зі збоєм стикнулись клієнти Verizon, T-Mobile та UScellular.

Водночас дані Downdetector свідчать про те, що на території США лежить мобільний зв’язок усіх операторів. Окрім того, збої фіксують й у роботі серверів інших компаній.

Дані Downdetector про збій у США Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили, що парламент Європи виявив ознаки злому на телефонах двох своїх членів. Інших членів закликали також перевірити свою техніку на наявність шпигунських програм.

Американці пройшли опитування, виставивши у рейтинг президентів США за відчуттям величі кожного з них. Останнє місце посів Дональд Трамп.