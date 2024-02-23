Гаджет по ціні авто тріскається без причини: скло Apple Vision Pro руйнується самостійно

Гарнітура віртуальної реальності Apple Vision Pro виявилася доволі крихкої для своєї вартості. Однакові пошкодження свідчать про ту ж саму причину.

Кілька власників гарнітури суміщеної реальності Apple Vision Pro повідомили, що спереду їхнього пристрою з'явилася тріщина. У час її появи гарнітура не експлуатувалася, а просто зберігалася. Про це повідомляє сайт Wccftech.

На одному із зображень соціальної мережі reddit видно що у центрі передньої сторони Apple Vision Pro є тріщина. Власник заявляє що гарнітуру просто запакували та закрили кришкою, а користувач виявив тріщину вранці та заявив що Apple Vision Pro ніхто не ворушив у коробці. Він вважає що трапилося напруження скла, яке через унікальну форму створює натяг.

"Що трапилося? Вчора ввечері я відполірував передню частину гарнітури, запакував її з кришкою, і коли я прокинувся сьогодні вранці, я побачив цю тріщину. Ні падіння, ні перевертання в корпусі не було. Схоже, існує стала виробнича проблема зі склом — моя неосвічена здогадка полягає в тому, що унікальна форма створює певний натяг над носом, де скло з часом тріскається, навіть без будь-яких сторонніх зусиль", — написав володар гарнітури.

Він зазначив, що має гарантійну страховку Apple Care, тому розраховує на безплатну заміну пристрою, однак користувачі, які не захотіли доплачувати 500 доларів за цю послугу, можуть опинитися у дуже неприємному становищі. Лишається сподіватися, що це дуже рідкісний випадок, але якщо ні, то, на думку автора, Apple варто передбачити заводську гарантію на подібні тріщини і не вимагати з покупців грошей за ремонт.

Ще одна тріщина наVision Pro

Інший користувач повідомив що залишив Apple Vision Pro заряджатися, а коли власник прийшов забрати пристрій, на ньому була велика тріщина. Малоймовірно, що поповнення батареї могло б призвести до її утворення. Здається, все вказує на проблему, пов'язану з матеріалами на виробництві Apple. Однак служба підтримки Apple повідомила користувачів, що ремонт буде коштувати 300 доларів з програмою AppleCare, а без неї це коштуватиме 800 доларів, що є базовою ціною iPhone 15.

Тріщина у другому випадку з'явилося майже у тому місці де і в першому це може свідчити про те що поява таких тріщин закономірності може статися в будь-кого іншого на жаль це може показати лише час. Нагадуємо, покупці й без тріщин здають Apple Vision Pro назад до магазину через різні причини.