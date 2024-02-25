Будь-який чип зможе працювати у 2 рази ефективніше за допомогою диво-методу: що придумали

Вчені знайшли спосіб, як подвоїти обчислювальну потужність пристроїв без допомоги додаткового обладнання.

Новий підхід, розроблений дослідниками з Каліфорнійського університету в Ріверсайді (США) може подвоїти обчислювальну потужність будь-якого пристрою без застосування нового обладнання. Це також допоможе скоротити енергоспоживання пристроїв удвічі, передає Interesting Engineering.

Новий експериментальний підхід, що отримав назву "Одночасна та гетерогенна багатопотоковість" (Simultaneous and Heterogenous Multithreading — SHMT) забезпечує одночасне опрацювання інформації. Структуру SHMT інтегрували для таких пристроїв, як багатоядерний чип ARM, графічний процесор NVIDIA і апаратний прискорювач Tensor Processing Unit. Під час тестування швидкість обробки даних збільшилася в 1,96 раза, а енергоспоживання знизилося на 51%.

Обчислювальні пристрої — це складні системи, що володіють безліччю компонентів, таких як різні типи пам'яті, процесорів, апаратних прискорювачів і блоків обробки сигналів. Кожен із цих елементів обробляє інформацію індивідуально, а потім передає її наступному, щоб він міг виконати свою роботу. Отже, ізоляція та переміщення інформації від цих компонентів створюють так зване вузьке місце, яке збільшує обчислювальний час та енергію для обробки даних.

SHMT, як показала практика, може подвоїти продуктивність процесорів без оновлення апаратної частини. Обчислювальне обладнання необхідно періодично оновлювати, щоб підтримувати його продуктивність на рівні сучасних технологій, інакше воно почне "пригальмовувати". Однак, просто змінивши спосіб обробки даних на планшеті або смартфоні, SHMT може забезпечити майже подвоєну швидкість обчислень, тим самим продовжуючи термін служби пристрою.

"Одночасна і гетерогенна багатопоточність" може бути впроваджена і для центрів обробки даних (ЦОД). Якщо знизити енергоспоживання ЦОД, можна заощадити не тільки кошти і ресурси, а й скоротити викиди вуглекислого газу.

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