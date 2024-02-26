Apple вмовляє власників Android перейти на iPhone: у чому причина і що не так із Google

Apple запевняє, що не стане стежити за користувачами пристроїв і не збиратиме дані для подальшої монетизації, як це робить Google.

Нещодавно компанія Apple заявила про те, що не стежить за користувачами iPhone так, як це робить Google — розробник операційної системи Android. Американський техногігант намагається переконати користувачів, що iPhone — гідна заміна Android-фонам, передає Forbes.

Зі слів Apple, "деякі компанії" (натяк на Google, — ред.) регулярно сканують особисту інформацію користувачів, яку ті розміщують у "хмарі". Робиться це заради монетизації, однак Apple запевняє, що не чинить аналогічно і на перше місце ставить безпеку та конфіденційність власників iPhone.

"Сканування особистих даних кожного користувача в iCloud може створити серйозні проблеми з безпекою та конфіденційністю", — попередила Apple. — "Сканування певного контенту відкриває можливості для масового спостереження за системами зв'язку та зберігання".

Заява примітна з двох причин. Ризик, на який вказує Apple, полягає в тому, що через технічне порушення цілісності наскрізного шифрування рівень захисту знижується і постачальники технологій програють. Простіше кажучи, те, що починається з CSAM (Child Sex Abuse Material — матеріали про сексуальне насильство над дітьми, — ред.) або радикалізації, переходить до політичного інакомислення або сексуальних свобод.

"Інструменти масового стеження мають негативні наслідки для свободи думок та їхнього вираження і, як наслідок, для демократії загалом. Наприклад, усвідомлення того, що уряд може змусити постачальника послуг стежити за тим, що роблять люди, підвищує ризик обмеження свобод та економічної діяльності", — йдеться в заяві Apple.

Як відомо, Apple впровадила функції безпеки, щоб попереджати про неналежний контент і надавати неповнолітнім можливість звернутися по допомогу. У підсумку, Apple і Google пішли різними шляхами. Перша обробляє дані на кожному пристрої, друга — у хмарному сховищі. Журналісти Forbes вважають, що це стане головною відмінністю між ними, це означає, що iPhone буде ще більш жорстко конкурувати з найпопулярнішими телефонами на Android у світі — Samsung.

Google сканує фотографії, що зберігаються в його "хмарі", а також інший контент на предмет CSAM тощо. Компанія також використовує "хмару" для категоризації контенту і підтримки своїх застосунків і сервісів, таких як нейромережа Gemini, що поширюється по всій екосистемі Google. Apple не хоче користуватися таким методом. Її підхід полягає в тому, щоб запустити ШІ на своїх пристроях усередині функції наскрізного шифрування і заборонити собі будь-який доступ до контенту, що зберігається в "хмарі". Такий спосіб набагато складніший, ніж спосіб Google, але є всі підстави вважати, що Apple здатна застосувати його на практиці.

Apple, судячи з усього, просуватиме власний генеративний штучний інтелект, впровадивши його в iOS і зробивши ставку на конфіденційність і безпеку пристроїв. А Google продовжить просувати власну альтернативу, засновану на повідомленнях про те, які дані використовуються і зберігаються в інтернеті.

Раніше ми писали, що користувачі масово здають Apple Vision Pro в магазини. Гарнітура доповненої реальності за $3500 не виправдала очікувань багатьох користувачів. Деякі навіть поскаржилися на головний біль і почервоніння очей, а звинувачують поганий дизайн.