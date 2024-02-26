Нідерланди передали Україні "невидимі" радари VERA-NG: як допоможуть проти дронів і ракет РФ

Радар знаходить майже всій цілі у дуже широкому діапазоні частот. Нульове випромінення робить радіолокаційні станції "невидимими" для ворожих засобів виявлення.

Нідерланди передали Україні радіолокаційні станції VERA-NG, здатні вести до 200 цілей у радіусі 400 км. На це вказує перелік наданої техніки у повідомленні міністерки оборони країни Кайси Оллонгрен в соціальній мережі X Twitter.

Про намір придбати радари VERA-NG для України міністерка оборони Нідерландів повідомляла влітку 2024 року. Вони використовуватимуться для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації цілей у повітрі, на землі та на морі. Попередньо йшлося про передавання 4 станції загальною вартістю 150 мільйонів євро.

Перелік військової допомоги Нідерландів Фото: X (Twitter)

Комплекси VERA-NG виготовляє чеська компанія ERA. Радар з 360-градусним охопленням виявляє цілі на відстані 400 км з точністю до 20 м. Станція працює у частотному діапазоні 87,5 МГц до 18 ГГц і може супроводжувати до 200 цілей за будь-якої погоди.

Радіолокаційна танція VERA-NG Фото: ERA

За даними виробника, у складі VERA-NG одна центральна приймально-обробна станція та три бічних приймальних станції з робочими місцями оператора. Розрахунки системи передають силам ППО дані про виявлені цілі з параметрами дальності, азимуту й висоти. Система має нульове випромінювання, що робить її "невидимою" для засобів виявлення: її важко ідентифікувати під час роботи.

Радари VERA-NG, інфографіка Фото: АрміяInform

Можливості VERA-NG

Мультистатична система пасивного спостереження;

Високоточна локалізація цілі (2D, 3D) за принципом TDOA перевершує наявні пеленгатори;

Відстеження цілей у реальному часі, включаючи безпілотні літальні системи; Точне вимірювання параметрів сигналу;

Обробка сигналу імпульсу та безперервної хвилі;

Аналіз ELINT (міжімпульсний та внутрішньоімпульсний);

Автоматична ідентифікація цілей;

Розкладні або стаціонарні варіанти.

Відео про можливості VERA-NG від виробника

Характеристики

Діапазон частот — 87,5 МГц – 18 ГГц;

Миттєва пропускна здатність — до 1000 МГц;

Радіус — до 400 км;

Миттєве поле зору — 120º (поле огляду 360º);

Точність азимута — 0,01º;

Можливість відстеження — 2D/3D;

Одночасне відстеження — 200 об’єктів у реальному часі;

Обробка сигналів — загальні імпульсні сигнали (радари, канали передачі даних тощо), безперервні сигнали, перешкоди, SIF/IFF, ADS-B;

Цільова місткість бібліотеки — 10 000 цілей;

Сумісність зі стандартами — UFE (AST 248, 249), AST 34, 48, 62, XML (вибірковий звіт);

Екологічні умови — STANAG 4370-A1, A2, A3, B1, B2, B3, C0, C1

ЕМС MIL-STD-461F.

Нагадаємо, також Нідерланди готуються передати Україні 18 винищувачів F-16. Про це у грудні 2023 року повідомив президент Володимир Зеленський.