Поєднання "Штилю" і "Шторму": в РФ розробили комплексну ШІ-систему проти дронів, — ISW

Система містить радіолокаційну станцію, радіочастотний сканер, станцію оптичного розпізнавання і засоби постановки перешкод.

У Росії розробили комплексну систему радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка призначена для протидії дронам. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 26 лютого.

Директор із розвитку російського виробника БПЛА ТОВ "Ступор" Владислав Кустарєв заявив 26 лютого, що підприємство випустило систему виявлення і придушення безпілотників, яка містить радіолокаційну станцію, радіочастотний сканер, станцію оптичного розпізнавання дронів і засоби постановки перешкод для захисту об'єктів.

За словами Кустарєва, у новій РЕБ реалізовано кілька способів протидії дронам, вона об'єднує в собі системи "Шторм" і "Штиль" (радіус дії обох — понад п'ять кілометрів), а також систему "Парс" із дальністю до двох кілометрів, що пригнічує БПЛА "куполом" або променем спрямованої дії.

Повідомляється, що в системі присутнє власне ПЗ, яке підвищує надійність системи та захищає від помилкових спрацьовувань.

"Ступор" здатний працювати без допомоги оператора комплексу завдяки застосуванню штучного інтелекту", — зазначив Кустарєв.

Він додав, що записані дані вивантажуються безпосередньо на телефон.

Нагадаємо, що російський БПЛА відстежував пересування глави МЗС Німеччини в Україні.

Також повідомлялося, що розвідувальні дрони "Сич" переробили на бойові. БПЛА представили минулого року як розвідувальний, модифікація зменшила дальність польоту, але тепер з'явилася бойова частина.